Відома акторка в 50 має вигляд на 25: вона їсть секретний сніданок (фото)

Різ Візерспун, якій 22 березня виповнилося 50 років, поділилася деталями свого щоденного раціону. Зірка зізнається, що ключову роль у її зовнішньому вигляді та самопочутті відіграє простий ранковий напій — зелений смузі.

За словами акторки, рецепт вона отримала від колеги, акторки Керрі Вашингтон, після випадкової розмови на одному з нагороджень. Візерспун звернула увагу на стан шкіри Вашингтон і поцікавилася її секретом. У відповідь почула про щоденний напій, який, за словами акторки, позитивно впливає на шкіру, волосся та нігті, пише Hello.

Смузі, який Візерспун готує щоранку, складається з листових овочів і фруктів.

Рецепт "молодильного" смузі

Щоб приготувати цей напій, потрібно змішати:

2 головки салату ромен;

½ склянки шпинату;

½ склянки кокосової води;

1 банан;

1 яблуко;

1 грушу;

1 лимон;

селера (за бажанням);

мигдальне масло (за бажанням).

Дієтологи відзначають, що такий напій є джерелом клітковини, вітамінів і мікроелементів, а також сприяє підтримці здоров’я кишківника, рівня енергії та стану шкіри. Водночас експерти радять доповнювати смузі білками та корисними жирами — наприклад, додавати насіння чіа або протеїн — для кращого балансу поживних речовин.

Різ Візерспун зі смузі Фото: Instagram

Окрім сніданку, акторка дотримується стабільного режиму харчування протягом дня. Серед її звичок — перекус із яблука та арахісової пасти, легкий полуденок із чаєм і печивом, а також вечері з курки або риби з овочами. Візерспун наголошує, що не підтримує суворі дієти, віддаючи перевагу збалансованому харчуванню та регулярній фізичній активності.

Таким чином, за словами акторки, саме системний підхід до харчування та прості щоденні звички допомагають їй підтримувати форму та зовнішній вигляд у 50 років.

