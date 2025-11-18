Женщина в течение года ела на завтрак только одно блюдо — как это изменило ее жизнь (фото)
Журналистка Ким Шевитц призналась, что уже около года каждое утро ест один и тот же завтрак — высокобелковую и высококлеточную йогуртовую миску, которая помогает ей легко поддерживать ежедневные нормы питательных веществ. По её словам, этот вариант не требует подготовки, имеет хороший вкус и идеально вписывается в горячий рабочий график.
Шевитц рассказала, что ее утреннее блюдо содержит примерно 18 граммов белка и 7 граммов клетчатки, а также семь различных растительных продуктов. Журналистка не считает макронутриенты, однако пытается потреблять 30 граммов клетчатки ежедневно, 30 различных растений в неделю и достаточно белка для поддержания мышечной массы. Она также избегает ультраобработанных продуктов, пишет Business Insider.
Идеальный завтрак: ингредиенты
Базовый набор для ее любимого завтрака включает в себя:
- чашку греческого йогурта,
- ложку арахисового масла,
- горсть черники,
- несколько клубничек,
- три грецких ореха,
- по чайной ложке семян чиа и молотого льна,
- немного миндальных хлопьев.
По словам Шевитц, блюдо легко меняется в зависимости от сезона: летом она добавляет персики или сливы, иногда — манго с кокосом или фисташки с тыквенными семечками.
Журналистка признается, что не любит сложные приготовления, поэтому всегда имеет дома йогурт и просто комбинирует доступные ингредиенты. Её фаворит — обезжиренный греческий йогурт FAGE и арахисовая паста Manilife Deep Roast Crunchy, которая содержит только арахис и морскую соль.
Ким говорит, что после смешивания всех компонентов получает "будто десерт, но питательный", и что этот завтрак до сих пор ей не надоедает.
Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.