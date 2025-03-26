Приятный способ хорошо начать день: рецепт сочников с творогом на завтрак

Сочники – это вкусная рассыпчатая выпечка с нежной творожной начинкой.

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Аппетитные рассыпчатые сочники не потребуют много времени, к тому же ингредиенты для них найдутся практически в каждом холодильнике. Так что это приятный выбор для завтрака выходного дня. Фокус расскажет, как его приготовить.

Сочники с творогом

Ингредиенты:

мука — 260 г;

масло сливочное — 75 г;

сахар — 65 г;

одно яйцо;

сметана 15% — 3 ст. л.;

один яичный желток;

сода пищевая — 1 ч. л.;

соль.

Для начинки:

творог 8% — 150 г;

мука — 2 ст. л.;

один яичный белок;

сметана 15% — 1 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.

Разотрите сливочное масло с сахаром, солью, яйцом, сметаной и тщательно перемешайте.

Всыпьте просеянную с содой муку, быстро замесите тесто. Вымешивайте не больше 1 минуты, иначе оно получится слишком плотным. Поместите тесто в холодильник примерно на 15 минут. Если кажется, что тесто получилось слишком жидким, накройте миску чистым кухонным полотенцем и отправьте минут на 15 в холодильник.

Для начинки соедините творог, сахар, сметану и белок. Перемешайте, затем всыпьте муку и еще раз перемешайте. Охлажденное тесто положите на рабочую поверхность, слегка присыпанную мукой. Раскатайте в пласт толщиной 7–8 мм, вырежьте 10–12 одинаковых кружков.

На половину кружка, немного отступив от края, положите творожную начинку. Накройте оставшимся тестом и слегка прижмите.

Переложите сочники на противень, застеленный пергаментом, смажьте желтком. Выпекайте в разогретой до 220 градусов духовке до румяной корочки 15 минут. Подавайте сочники остывшими.

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