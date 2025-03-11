Самое вкусное блюдо из творога: рецепт запеканки без муки

Такая запеканка без муки и манки получается очень нежной.

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Творожная запеканка получается очень нежной и совсем не калорийной. Творог и сметану можно взять нежирные, добавить немного сахара, а изюм заменить свежими или замороженными ягодами. Фокус расскажет, как приготовить такую вкусную запеканку.

Творожная запеканка без муки с ягодами

Ингредиенты:

творог 2–5% — 350 г;

сметана 10% — 100 г;

сахар — 75 г;

три яйца;

ванильный сахар — 5 г;

любые ягоды на ваш вкус — 300 г.

Если используете замороженные ягоды, полностью разморозьте их. Форму для запекания диаметром 22 см или квадратную размером 20х20 см смажьте сливочным маслом.

Яйца разделите на белки и желтки. Смешайте творог, желтки и сметану. Перемешайте блендером до однородности. Можно протереть творог через сито. Добавьте ванильный сахар.

Взбейте белки до образования крупных пузырей. Постепенно добавьте сахар и взбейте в легкую, мягкую пену. До глянцевых пиков взбивать не надо.

Переложите примерно треть взбитых белков в творожную массу и аккуратно перемешайте. Добавьте оставшиеся белки и перемешайте, переворачивая смесь снизу вверх.

Добавьте в смесь ягоды, еще раз перемешайте и выложите смесь в подготовленную форму. Поставьте в духовку, разогретую до 160 градусов и запекайте 45–50 минут.

Выключите духовку, приоткройте дверцу и оставьте запеканку остывать примерно на час. После остудите полностью и подавайте.

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