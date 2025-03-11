Самое вкусное блюдо из творога: рецепт запеканки без муки
Такая запеканка без муки и манки получается очень нежной.
Творожная запеканка получается очень нежной и совсем не калорийной. Творог и сметану можно взять нежирные, добавить немного сахара, а изюм заменить свежими или замороженными ягодами. Фокус расскажет, как приготовить такую вкусную запеканку.
Творожная запеканка без муки с ягодами
Ингредиенты:
- творог 2–5% — 350 г;
- сметана 10% — 100 г;
- сахар — 75 г;
- три яйца;
- ванильный сахар — 5 г;
- любые ягоды на ваш вкус — 300 г.
Если используете замороженные ягоды, полностью разморозьте их. Форму для запекания диаметром 22 см или квадратную размером 20х20 см смажьте сливочным маслом.
Яйца разделите на белки и желтки. Смешайте творог, желтки и сметану. Перемешайте блендером до однородности. Можно протереть творог через сито. Добавьте ванильный сахар.
Взбейте белки до образования крупных пузырей. Постепенно добавьте сахар и взбейте в легкую, мягкую пену. До глянцевых пиков взбивать не надо.
Переложите примерно треть взбитых белков в творожную массу и аккуратно перемешайте. Добавьте оставшиеся белки и перемешайте, переворачивая смесь снизу вверх.
Добавьте в смесь ягоды, еще раз перемешайте и выложите смесь в подготовленную форму. Поставьте в духовку, разогретую до 160 градусов и запекайте 45–50 минут.
Выключите духовку, приоткройте дверцу и оставьте запеканку остывать примерно на час. После остудите полностью и подавайте.
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