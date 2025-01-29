Вкусные и ароматные: рецепт блинчиков с творогом
При подаче на стол блинчики можно полить сиропом или сгущенным молоком.
Блинчики с начинкой – идеальный завтрак, но многие готовят их на протяжении дня или к приходу гостей. Своим рецептом этого блюда поделилась и кулинарный блогер Виктория. Она показала и рассказала, как приготовить блинчики со сладкой творожной начинкой.
Блинчики с творогом
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт;
- сливочное масло – 30 гр;
- теплое молоко – 150 мл;
- теплая вода – 150 мл;
- сахар – 2 ст. л;
- щепотка соли.
Для начинки:
- творог (5-9%) – 350 гр;
- сахар – 3 ст. л;
- яйца – 1 шт;
- ваниль.
Способ приготовления:
Для блинчиков смешать все ингредиенты и взбить их блендером или миксером до однородности. Пожарить блинчики на сухой хорошо прогретой сковороде с обеих сторон по 1-2 мин до готовности.
Теперь делаем начинку. Творог, сахар, ваниль и яйцо перебить блендером до однородности.
Каждый блинчик разрезать на четыре части, выложить чайную ложку начинки и свернуть, как показано на видео.
Готовые блинчики выложить в форму для запекания и хорошо смазать растопленным сливочным маслом. Духовку разогреть до 200 градусов и отправить блинчики запекаться на 15-20 мин.
При подаче можно полить их сиропом, сметаной или сгущенным молоком.
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