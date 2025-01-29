Вкусные и ароматные: рецепт блинчиков с творогом

При подаче на стол блинчики можно полить сиропом или сгущенным молоком.

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Блинчики с начинкой – идеальный завтрак, но многие готовят их на протяжении дня или к приходу гостей. Своим рецептом этого блюда поделилась и кулинарный блогер Виктория. Она показала и рассказала, как приготовить блинчики со сладкой творожной начинкой.

Блинчики с творогом

Ингредиенты:

яйца – 2 шт;

сливочное масло – 30 гр;

теплое молоко – 150 мл;

теплая вода – 150 мл;

сахар – 2 ст. л;

щепотка соли.

Для начинки:

творог (5-9%) – 350 гр;

сахар – 3 ст. л;

яйца – 1 шт;

ваниль.

Способ приготовления:

Для блинчиков смешать все ингредиенты и взбить их блендером или миксером до однородности. Пожарить блинчики на сухой хорошо прогретой сковороде с обеих сторон по 1-2 мин до готовности.

Теперь делаем начинку. Творог, сахар, ваниль и яйцо перебить блендером до однородности.

Каждый блинчик разрезать на четыре части, выложить чайную ложку начинки и свернуть, как показано на видео.

Готовые блинчики выложить в форму для запекания и хорошо смазать растопленным сливочным маслом. Духовку разогреть до 200 градусов и отправить блинчики запекаться на 15-20 мин.

При подаче можно полить их сиропом, сметаной или сгущенным молоком.

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