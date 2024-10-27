Блинчики с запеченной тыквой и грецкими орехами: лучший рецепт вкусных блинчиков

Related video

Блинчики с тыквой и грецким орехом – отличная идея, чтобы правильно начать день.

На завтрак идеально подойдут блинчики с тыквой и грецкими орехами. И они подойдут и на ужин. Использовать можно любую тыкву, но лучше всего подойдет баттернат, или мускатная тыква, у нее плотная сочная и сладкая мякоть. Рецептом поделились на сайте Corina Ureche.

Блинчики с тыквой и грецкими орехами

Ингредиенты:

2 яйца;

200 г муки;

60 г сахара;

250 мл молока;

½ чайной ложки разрыхлителя;

щепотка соли;

50 г топленого сливочного масла;

250 г запеченной тыквы;

4 столовые ложки молотых грецких орехов;

1/2 чайной ложки корицы.

Разрежьте тыкву пополам, удалите семена и очистите от кожицы. Запекайте в духовке, пока сердцевина не станет мягкой. Достаньте кусочки из духовки и дайте остыть, затем ложкой вычерпайте сердцевину. Измельчите мякоть блендером, или вилкой.

В большой миске смешайте яйца с сахаром и запеченную тыкву.

Добавьте молоко и растопленное масло.

Отдельно смешайте муку с солью, разрыхлителем, затем смешайте с тыквой, молоком и растопленным маслом. Добавьте корицу и молотые грецкие орехи. Тесто для блинчиков готово.

Блинчики выпекают на сковороде, смазанной небольшим количеством растительного или немного топленого сливочного масла (смазывать нужно после каждого блина). Половником выливайте тесто в сковороду и переворачивайте блинчик на другую сторону только тогда, когда на поверхности образуются пузырьки.

После выпекания дайте блинчикам остыть, посыпьте сахаром и подавайте. Подавать их также можно с джемами, сиропами, фруктами или различными сладкими соусами. Мы подали их просто так, с небольшим количеством сахарной пудры сверху.

Читайте также:

Яблочные блинчики: идеальный рецепт к завтраку

Всего три ингредиента: как приготовить экономные блинчики на завтрак

Блины из кабачков на кефире: рецепт вкусного блюда из сезонных овощей