Блинчики с запеченной тыквой и грецкими орехами: лучший рецепт вкусных блинчиков
Блинчики с тыквой и грецким орехом – отличная идея, чтобы правильно начать день.
На завтрак идеально подойдут блинчики с тыквой и грецкими орехами. И они подойдут и на ужин. Использовать можно любую тыкву, но лучше всего подойдет баттернат, или мускатная тыква, у нее плотная сочная и сладкая мякоть. Рецептом поделились на сайте Corina Ureche.
Блинчики с тыквой и грецкими орехами
Ингредиенты:
- 2 яйца;
- 200 г муки;
- 60 г сахара;
- 250 мл молока;
- ½ чайной ложки разрыхлителя;
- щепотка соли;
- 50 г топленого сливочного масла;
- 250 г запеченной тыквы;
- 4 столовые ложки молотых грецких орехов;
- 1/2 чайной ложки корицы.
Разрежьте тыкву пополам, удалите семена и очистите от кожицы. Запекайте в духовке, пока сердцевина не станет мягкой. Достаньте кусочки из духовки и дайте остыть, затем ложкой вычерпайте сердцевину. Измельчите мякоть блендером, или вилкой.
В большой миске смешайте яйца с сахаром и запеченную тыкву.
Добавьте молоко и растопленное масло.
Отдельно смешайте муку с солью, разрыхлителем, затем смешайте с тыквой, молоком и растопленным маслом. Добавьте корицу и молотые грецкие орехи. Тесто для блинчиков готово.
Блинчики выпекают на сковороде, смазанной небольшим количеством растительного или немного топленого сливочного масла (смазывать нужно после каждого блина). Половником выливайте тесто в сковороду и переворачивайте блинчик на другую сторону только тогда, когда на поверхности образуются пузырьки.
После выпекания дайте блинчикам остыть, посыпьте сахаром и подавайте. Подавать их также можно с джемами, сиропами, фруктами или различными сладкими соусами. Мы подали их просто так, с небольшим количеством сахарной пудры сверху.
Читайте также:
Яблочные блинчики: идеальный рецепт к завтраку
Всего три ингредиента: как приготовить экономные блинчики на завтрак
Блины из кабачков на кефире: рецепт вкусного блюда из сезонных овощей