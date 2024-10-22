Яблочные блинчики: идеальный рецепт к завтраку
Традиционно их готовят в Америке, но они завоевали сердца по всему миру.
Блинчики и оладьи — одно из самых любимых блюд на завтрак. В США обычно готовят панкейки, в Украине их называют оладьями. Эти блинчики просто готовятся и сочетают в себе нежное тесто и мягкие яблоки внутри. Мы уверены, что попробовав их, вы будете с нетерпением ждать воскресенья, чтобы приготовить завтрак для всей семьи или устроив поздний завтрак с друзьями. Рецептом поделились на сайте Giallo Zafferano.
Яблочный блинчики
Ингредиенты:
- мука — 150 г;
- рисовая мука — 50 г (при желании, но можете взять обычную пшеничную);
- масло топленое — 45 г;
- сахар — 100 г;
- яблоки — 300 г;
- молоко комнатной температуры — 100 г;
- яйца комнатной температуры — 55 г;
- разрыхлитель для тортов — 4 г;
- лимонная цедра;
- апельсиновая цедра.
Чтобы приготовить яблочные блины, сначала позаботьтесь о яблоках. Очистите их и разрежьте на дольки, удалив сердцевину.
Половину яблока измельчите в блендере вместе с молоком. Оставшееся яблоко нарежьте кубиками примерно по 1 см и отложите в сторону, затем растопите сливочное масло и дайте ему остыть.
Тем временем отделите желток от белка и взбейте последний до устойчивых пиков. Теперь вылейте яичный желток в миску и добавьте сахар.
Также вливаем молоко с яблоком и перемешиваем венчиком. Всыпьте муку. Также добавляем разрыхлитель и снова перемешиваем венчиком.
Как только вы получите однородную смесь, добавьте растопленное сливочное масло и перемешайте. Теперь добавляем яичный белок и очень аккуратно перемешиваем снизу вверх. Затем добавьте кубики яблок, которые вы отложили ранее. Перемешиваем и добавляем натертую цедру цитрусовых.
Теперь пришло время готовить блины. Нагрейте на огне большую, только что смазанную маслом антипригарную сковороду. Выложите 2 столовые ложки теста на одну сторону, чтобы сформировать первый блин, затем таким же образом сформируйте остальные. Готовьте 2-3 минуты, затем переверните.
Продолжайте готовить еще 2-3 минуты и складывайте на тарелку. Подавайте яблочные блины с кленовым сиропом, или медом.
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