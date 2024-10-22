Яблочные блинчики: идеальный рецепт к завтраку

Традиционно их готовят в Америке, но они завоевали сердца по всему миру.

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Блинчики и оладьи — одно из самых любимых блюд на завтрак. В США обычно готовят панкейки, в Украине их называют оладьями. Эти блинчики просто готовятся и сочетают в себе нежное тесто и мягкие яблоки внутри. Мы уверены, что попробовав их, вы будете с нетерпением ждать воскресенья, чтобы приготовить завтрак для всей семьи или устроив поздний завтрак с друзьями. Рецептом поделились на сайте Giallo Zafferano.

Яблочный блинчики

Ингредиенты:

мука — 150 г;

рисовая мука — 50 г (при желании, но можете взять обычную пшеничную);

масло топленое — 45 г;

сахар — 100 г;

яблоки — 300 г;

молоко комнатной температуры — 100 г;

яйца комнатной температуры — 55 г;

разрыхлитель для тортов — 4 г;

лимонная цедра;

апельсиновая цедра.

Чтобы приготовить яблочные блины, сначала позаботьтесь о яблоках. Очистите их и разрежьте на дольки, удалив сердцевину.

Половину яблока измельчите в блендере вместе с молоком. Оставшееся яблоко нарежьте кубиками примерно по 1 см и отложите в сторону, затем растопите сливочное масло и дайте ему остыть.

Тем временем отделите желток от белка и взбейте последний до устойчивых пиков. Теперь вылейте яичный желток в миску и добавьте сахар.

Также вливаем молоко с яблоком и перемешиваем венчиком. Всыпьте муку. Также добавляем разрыхлитель и снова перемешиваем венчиком.

Как только вы получите однородную смесь, добавьте растопленное сливочное масло и перемешайте. Теперь добавляем яичный белок и очень аккуратно перемешиваем снизу вверх. Затем добавьте кубики яблок, которые вы отложили ранее. Перемешиваем и добавляем натертую цедру цитрусовых.

Теперь пришло время готовить блины. Нагрейте на огне большую, только что смазанную маслом антипригарную сковороду. Выложите 2 столовые ложки теста на одну сторону, чтобы сформировать первый блин, затем таким же образом сформируйте остальные. Готовьте 2-3 минуты, затем переверните.

Продолжайте готовить еще 2-3 минуты и складывайте на тарелку. Подавайте яблочные блины с кленовым сиропом, или медом.

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