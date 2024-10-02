Получатся у всех: как приготовить идеальные оладьи (видео)

Чтобы оладьи получились, необходимо тщательно придерживаться рецептуры и процесса приготовления.

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Рецептов оладьей существует очень много, и у каждой хозяйки он свой, проверенный временем. Идеальные оладьи – это те, что получаются пышными, без лишнего жира и очень мягкие. Своим рецептом этого блюда поделилась автор блога "Вкусные рецепты" под ником polli_cooking.

Оладьи

Ингредиенты:

яйца – 1 шт;

сахар – 3 ч. л;

соль – 0,5 ч. л;

кефир – 300 мл;

мука – 280 гр;

сода – 0,5 ч. л;

разрыхлитель – 1 ч. л;

ванилин;

растительное масло для жарки – 100 мл.

Способ приготовления:

В миску разбивать яйцо комнатной температуры, добавить сахар (не больше 2 ст. л) и соль, перемешать. Влить туда же предварительно подогретый кефир.

Всыпать просеянную муку и соду с разрыхлителем (нужно добавлять оба этих компонента, а не заменять один на другой.

По желанию можно добавить ванилин, ванильный сахар или ванильный экстракт.

Все перемешать, чтобы получилось однородное, густое тесто (консистенция как на видео).

На сковородку добавить масло, именно то количество, которое указано в рецепте. Оладьи должны жариться как во фритюре. Они не "напьются" масла, потому что имеют правильную конструкцию теста.

Для того чтобы оладьи были одинакового размера и имели хорошую форму, лучше выкладывать тесто на хорошо разогретую сковородку с помощью кондитерского мешка или пакета. Жарить оладьи на небольшом огне на 80% с одной стороны, после чего перевернуть и жарить еще примерно минуту.

Готовые оладьи поместить на бумажное полотенце на 2-3 минуты, чтобы ушел лишний жир.

Подавать с вареньем, сметаной или другими добавками по своему вкусу.

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