Вдадуться у всіх: як приготувати ідеальні оладки (відео)

Щоб оладки вийшли, необхідно ретельно дотримуватися рецептури та процесу приготування.

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Рецептів оладок існує дуже багато, і в кожної господині він свій, перевірений часом. Ідеальні оладки — це ті, що виходять пишними, без зайвого жиру і дуже м'які. Своїм рецептом цієї страви поділилася авторка блогу "Смачні рецепти" під ніком polli_cooking.

Оладки

Інгредієнти:

яйця — 1 шт;

цукор — 3 ч. л;

сіль — 0,5 ч. л;

кефір — 300 мл;

борошно — 280 г;

сода — 0,5 ч. л;

розпушувач — 1 ч. л;

ванілін;

рослинна олія для смаження — 100 мл.

Спосіб приготування:

У миску розбити яйце кімнатної температури, додати цукор (не більш як 2 ст. л) і сіль, перемішати. Влити туди ж попередньо підігрітий кефір.

Всипати просіяне борошно і соду з розпушувачем (потрібно додавати обидва ці компоненти, а не замінювати один на інший).

За бажанням можна додати ванілін, ванільний цукор або ванільний екстракт.

Усе перемішати, щоб вийшло однорідне, густе тісто (консистенція як на відео).

На сковорідку додати олію, саме ту кількість, яка вказана в рецепті. Оладки мають смажитися як у фритюрі. Вони не "нап'ються" олії, бо мають правильну конструкцію тіста.

Для того щоб оладки були однакового розміру та мали гарну форму, краще викладати тісто на добре розігріту сковорідку за допомогою кондитерського мішка або пакета. Смажити оладки на невеликому вогні на 80% з одного боку, після чого перевернути і смажити ще приблизно хвилину.

Готові оладки помістити на паперовий рушник на 2–3 хвилини, щоб пішов зайвий жир.

Подавати з варенням, сметаною або іншими добавками на свій смак.

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