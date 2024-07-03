Неймовірно смачно і стильно: рецепт млинців із грушами та сиром Дор блю (відео)
Млинці обдарують пікантним солодко-солоним смаком.
Якщо хочете приготувати щось дуже смачне і водночас неймовірно естетично красиве, зверніть увагу на рецепт кулінарної блогерки Валерії Велігури. Вона розповіла і показала, як приготувати неймовірно апетитні млинці з авокадо, сиром Дор блю і грушами. Ця страва прикрасить будь-який сніданок і навіть обід, а також стане чудовим частуванням до приходу гостей.
Млинці з начинкою з груш і сиру Дор блю
Інгредієнти:
Для млинців:
- яйця — 2 шт;
- цукор — 30 г;
- сіль — дрібка;
- борошно — 60 г;
- кукурудзяний крохмаль — 60 г;
- молоко — 400 мл;
- масло — 40 мл.
Для начинки:
- груші солодкі — 2 шт;
- сир із блакитною пліснявою Dorblu — приблизно 200 г;
- горіхи волоські (можна будь-які);
- мед.
Спосіб приготування:
У глибокому посуді змішати яйця, цукор, сіль, борошно і крохмаль. Якщо маса буде занадто густою, влийте трохи молока з основної кількості. Додати молоко, рослинну олію і перемішати до однорідності. Смажити млинці на середньому вогні з обох боків.
Грушу нарізати, а сир Dorblu розламати на маленькі шматочки.
Млинці згорнути в трикутники, як показано на відео, і начинити грушею з сиром.
Скласти млинці у форму, зверху додати груші, посипати сиром, горіхами, полити медом і додати маленькі шматочки масла.
Запікати в розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 15 хвилин.
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