Неймовірно смачно і стильно: рецепт млинців із грушами та сиром Дор блю (відео)

Млинці обдарують пікантним солодко-солоним смаком.

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Якщо хочете приготувати щось дуже смачне і водночас неймовірно естетично красиве, зверніть увагу на рецепт кулінарної блогерки Валерії Велігури. Вона розповіла і показала, як приготувати неймовірно апетитні млинці з авокадо, сиром Дор блю і грушами. Ця страва прикрасить будь-який сніданок і навіть обід, а також стане чудовим частуванням до приходу гостей.

Млинці з начинкою з груш і сиру Дор блю

Інгредієнти:

Для млинців:

яйця — 2 шт;

цукор — 30 г;

сіль — дрібка;

борошно — 60 г;

кукурудзяний крохмаль — 60 г;

молоко — 400 мл;

масло — 40 мл.

Для начинки:

груші солодкі — 2 шт;

сир із блакитною пліснявою Dorblu — приблизно 200 г;

горіхи волоські (можна будь-які);

мед.

Спосіб приготування:

У глибокому посуді змішати яйця, цукор, сіль, борошно і крохмаль. Якщо маса буде занадто густою, влийте трохи молока з основної кількості. Додати молоко, рослинну олію і перемішати до однорідності. Смажити млинці на середньому вогні з обох боків.

Грушу нарізати, а сир Dorblu розламати на маленькі шматочки.

Млинці згорнути в трикутники, як показано на відео, і начинити грушею з сиром.

Скласти млинці у форму, зверху додати груші, посипати сиром, горіхами, полити медом і додати маленькі шматочки масла.

Запікати в розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 15 хвилин.

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