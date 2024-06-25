Млинці "Ванільне захоплення": рецепт ідеальної страви на сніданок

Ароматні та смачні млинці зарядять енергією на весь день.

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Якщо хочете порадувати себе та близьких смачним сніданком, приготуйте млинці "Ванільне захоплення" з вершковим соусом за рецептом із блогу "Кулінарні рецепти". Дуже смачні ароматні млинці зададуть настрій на весь день.

Млинці "Ванільне захоплення"

Інгредієнти:

яйця — 2 шт;

кукурудзяний крохмаль — 50 г;

борошно — 50 г;

сіль — 0.5 ч. л;

молоко — 150 мл;

олія рослинна — 10 мл;

окріп — 150 мл.

Для начинки:

сир — 300 г;

сметана — 3 ст. л;

цукрова пудра — за смаком.

Для соусу:

молоко — 250 мл;

ванільний екстракт — 4 краплі;

яєчний жовток — 1 шт;

цукор — 30 г;

крохмаль — 25 г;

вершкове масло — 10 г.

Спосіб приготування:

Змішати яйця, крохмаль, борошно і сіль. Поступово додати молоко, олію та окріп, перемішати до однорідності. Смажити млинці з обох боків.

Приготувати начинку, змішавши всі інгредієнти блендером. Наповнити млинці начинкою, загорнути і заморозити на годину.

Для соусу довести до кипіння молоко з ваніллю. Окремо збити жовток із цукром, додати крохмаль.

З'єднати молочну та яєчну суміші, варити до загустіння. Додати масло, охолодити.

Половину млинців заморозити, іншу запекти із соусом за 180 градусів 20 хвилин. Подавати з цукровою пудрою.

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