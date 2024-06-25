Блинчики "Ванильное увлечение": рецепт идеального блюда на завтрак
Ароматные и вкусные блинчики зарядят энергией на весь день.
Если хотите порадовать себя и близких вкусным завтраком, приготовьте блинчики "Ванильное увлечение" со сливочным соусом по рецепту из блога "Кулинарные рецепты". Очень вкусные ароматные блинчики зададут настроение на весь день.
Блинчики "Ванильное увлечение"
Ингредиенты:
- яйца — 2 шт;
- кукурузный крахмал — 50 гр;
- мука — 50 гр;
- соль — 0,5 ч. л;
- молоко — 150 мл;
- масло растительное — 10 мл;
- кипяток — 150 мл.
Для начинки:
- творог — 300 гр;
- сметана — 3 ст. л;
- сахарная пудра — по вкусу.
Для соуса:
- молоко — 250 мл;
- ванильный экстракт — 4 капли;
- яичный желток — 1 шт;
- сахар — 30 гр;
- крахмал — 25 гр;
- сливочное масло – 10 гр.
Способ приготовления:
Смешать яйца, крахмал, муку и соль. Постепенно добавить молоко, растительное масло и кипяток, перемешать до однородности. Жарить блины с обеих сторон.
Приготовить начинку, смешав все ингредиенты блендером. Наполнить блины начинкой, завернуть и заморозить на час.
Для соуса довести до кипения молоко с ванилью. Отдельно взбить желток с сахаром, добавить крахмал.
Соединить молочную и яичную смеси, варить до загустения. Добавить масло, охладить.
Половину блинов заморозить, другую запечь с соусом при 180 градусах 20 минут. Подавать с сахарной пудрой.
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