Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Еда

Блинчики "Ванильное увлечение": рецепт идеального блюда на завтрак

блинчики с творогом, кулинарные рецепты
Фото: Скрин видео

Ароматные и вкусные блинчики зарядят энергией на весь день.

Related video

Если хотите порадовать себя и близких вкусным завтраком, приготовьте блинчики "Ванильное увлечение" со сливочным соусом по рецепту из блога "Кулинарные рецепты". Очень вкусные ароматные блинчики зададут настроение на весь день.

Блинчики "Ванильное увлечение"

Ингредиенты:

  • яйца — 2 шт;
  • кукурузный крахмал — 50 гр;
  • мука — 50 гр;
  • соль — 0,5 ч. л;
  • молоко — 150 мл;
  • масло растительное — 10 мл;
  • кипяток — 150 мл.

Для начинки:

  • творог — 300 гр;
  • сметана — 3 ст. л;
  • сахарная пудра — по вкусу.

Для соуса:

  • молоко — 250 мл;
  • ванильный экстракт — 4 капли;
  • яичный желток — 1 шт;
  • сахар — 30 гр;
  • крахмал — 25 гр;
  • сливочное масло – 10 гр.

Способ приготовления:

Смешать яйца, крахмал, муку и соль. Постепенно добавить молоко, растительное масло и кипяток, перемешать до однородности. Жарить блины с обеих сторон.

Приготовить начинку, смешав все ингредиенты блендером. Наполнить блины начинкой, завернуть и заморозить на час.

Для соуса довести до кипения молоко с ванилью. Отдельно взбить желток с сахаром, добавить крахмал.

Соединить молочную и яичную смеси, варить до загустения. Добавить масло, охладить.

Половину блинов заморозить, другую запечь с соусом при 180 градусах 20 минут. Подавать с сахарной пудрой.

Читайте также:

Блинчики с молодой капустой: рецепт вкусного сезонного блюда

Апельсиновые сырники: рецепт вкуснейшего блюда к завтраку

Фальшивая утка: как приготовить необычное блюдо из блинчиков с начинкой