Блинчики "Ванильное увлечение": рецепт идеального блюда на завтрак

Ароматные и вкусные блинчики зарядят энергией на весь день.

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Если хотите порадовать себя и близких вкусным завтраком, приготовьте блинчики "Ванильное увлечение" со сливочным соусом по рецепту из блога "Кулинарные рецепты". Очень вкусные ароматные блинчики зададут настроение на весь день.

Блинчики "Ванильное увлечение"

Ингредиенты:

яйца — 2 шт;

кукурузный крахмал — 50 гр;

мука — 50 гр;

соль — 0,5 ч. л;

молоко — 150 мл;

масло растительное — 10 мл;

кипяток — 150 мл.

Для начинки:

творог — 300 гр;

сметана — 3 ст. л;

сахарная пудра — по вкусу.

Для соуса:

молоко — 250 мл;

ванильный экстракт — 4 капли;

яичный желток — 1 шт;

сахар — 30 гр;

крахмал — 25 гр;

сливочное масло – 10 гр.

Способ приготовления:

Смешать яйца, крахмал, муку и соль. Постепенно добавить молоко, растительное масло и кипяток, перемешать до однородности. Жарить блины с обеих сторон.

Приготовить начинку, смешав все ингредиенты блендером. Наполнить блины начинкой, завернуть и заморозить на час.

Для соуса довести до кипения молоко с ванилью. Отдельно взбить желток с сахаром, добавить крахмал.

Соединить молочную и яичную смеси, варить до загустения. Добавить масло, охладить.

Половину блинов заморозить, другую запечь с соусом при 180 градусах 20 минут. Подавать с сахарной пудрой.

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