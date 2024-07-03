Невероятно вкусно и стильно: рецепт блинчиков с грушами и сыром Дор блю (видео)

Блинчики обдалают пикантным сладко-соленым вкусом.

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Если хотите приготовить что-то очеь вкусное и в то же время невероятно эстетически красивое, обратите внимание на рецепт кулинарного блогера Валерии Велигуры. Она рассказала и показала, как приготовить невероятно аппетитные блинчики с авокадо, сыром Дор блю и грушами. Это блюдо украсит любой завтрак и даже обед, а также станет отличным угощением к приходу гостей.

Блинчики с начинкой из груш и сыра Дор блю

Ингредиенты:

Для блинчиков:

яйца – 2 шт;

сахар – 30 гр;

соль – щепотка;

мука – 60 гр;

кукурузный крахмал – 60 гр;

молоко – 400 мл;

масло – 40 мл.

Для начинки:

груши сладкие – 2 шт;

сыр с голубой плесенью Dorblu – примерно 200 гр;

орехи грецкие (можно любые);

мед.

Способ приготовления:

В глубокой посуде смешать яйца, сахар, соль, муку и крахмал. Если масса будет слишком густой, влейте немного молока из основного количества. Добавить молоко, растительное масло и перемешать до однородности. Жарить блины на среднем огне с обеих сторон.

Грушу нарезать, а сыр Dorblu разломать на маленькие кусочки.

Блинчики свернуть в треугольники, как показано на видео, и начинить грушей с сыром.

Сложить блинчики в форму, сверху добавить груши, посыпать сыром, орехами, полить медом и добавить маленькие кусочки масла.

Запекать в разогретой до 200 градусов духовке примерно 15 минут.

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