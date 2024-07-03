Невероятно вкусно и стильно: рецепт блинчиков с грушами и сыром Дор блю (видео)
Блинчики обдалают пикантным сладко-соленым вкусом.
Если хотите приготовить что-то очеь вкусное и в то же время невероятно эстетически красивое, обратите внимание на рецепт кулинарного блогера Валерии Велигуры. Она рассказала и показала, как приготовить невероятно аппетитные блинчики с авокадо, сыром Дор блю и грушами. Это блюдо украсит любой завтрак и даже обед, а также станет отличным угощением к приходу гостей.
Блинчики с начинкой из груш и сыра Дор блю
Ингредиенты:
Для блинчиков:
- яйца – 2 шт;
- сахар – 30 гр;
- соль – щепотка;
- мука – 60 гр;
- кукурузный крахмал – 60 гр;
- молоко – 400 мл;
- масло – 40 мл.
Для начинки:
- груши сладкие – 2 шт;
- сыр с голубой плесенью Dorblu – примерно 200 гр;
- орехи грецкие (можно любые);
- мед.
Способ приготовления:
В глубокой посуде смешать яйца, сахар, соль, муку и крахмал. Если масса будет слишком густой, влейте немного молока из основного количества. Добавить молоко, растительное масло и перемешать до однородности. Жарить блины на среднем огне с обеих сторон.
Грушу нарезать, а сыр Dorblu разломать на маленькие кусочки.
Блинчики свернуть в треугольники, как показано на видео, и начинить грушей с сыром.
Сложить блинчики в форму, сверху добавить груши, посыпать сыром, орехами, полить медом и добавить маленькие кусочки масла.
Запекать в разогретой до 200 градусов духовке примерно 15 минут.
Читайте также:
Блины с ягодами: рецепт вкусного завтрака
Блинчики "Ванильное увлечение": рецепт идеального блюда на завтрак
Блинчики с молодой капустой: рецепт вкусного сезонного блюда