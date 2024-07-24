Блины из кабачков на кефире: рецепт вкусного блюда из сезонных овощей

Блины из кабачков на кефире – это универсальное и вкусное блюдо для всей семьи.

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Обычные блины летом можно разнообразить приятной добавкой в виде кабачков. Блины получают легкими и вкусными. Готовые блины можно подавать с соусом из сметаны или греческого йогурта с чесноком, оливковым маслом и мелко нарезанной мятой, или укропом. Фокус расскажет, как их приготовить.

В такие блины можно завернуть вкусную начинку из творожного сыра со свежим огурцом и укропом. Можно добавить ломтики ветчины.

Блины из кабачков на кефире

Ингредиенты:

пшеничная мука – 250 г;

молодой кабачок – 1 шт. (300 г);

два яйца;

кефир – 200 мл;

петрушка, укроп;

растительное масло – 6 ст. л.;

разрыхлитель для теста – ½ ч. л.;

сахар – ½ ч. л.;

соль – ½ ч. л.

Очищенный кабачок натрите на мелкой терке, положите в дуршлаг, установленный над миской и оставьте на пару минут, чтобы стекла лишняя жидкость, отожмите ее ложкой, или лопаткой.

Мелко нарежьте зелень. Муку смешайте с разрыхлителем, посолите, добавьте сахар и перемешайте венчиком.

В большую миску влейте кефир и добавьте яйца. Всыпьте мучную смесь и перемешайте миксером. Оставьте тесто на 10 минут при комнатной температуре. Влейте 2 ст. л. растительного масла, добавьте зелень и снова перемешайте.

Хорошо разогрейте сковородку. Смажьте растительным маслом и влейте порцию теста. Наклоняя сковородку в разные стороны, равномерно распределите тесто и выпекайте блин. Аккуратно переверните лопаткой и готовьте еще минутку.

Продолжайте готовить, пока не закончится тесто. Перед каждым блином смазывайте сковородку небольшим количеством растительного масла. Готовые блины выкладывайте стопкой на тарелку.

Вместо кабачка можно добавить тыкву, или морковку, добавить другую зелень.

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