Млинці з кабачків на кефірі: рецепт смачної страви із сезонних овочів

Млинці з кабачків на кефірі — це універсальна і смачна страва для всієї родини.

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Звичайні млинці влітку можна урізноманітнити приємною добавкою у вигляді кабачків. Млинці виходять легкими та смачними. Готові млинці можна подавати з соусом зі сметани або грецького йогурту з часником, оливковою олією і дрібно нарізаною м'ятою, або кропом. Фокус розповість, як їх приготувати.

У такі млинці можна загорнути смачну начинку з сиру зі свіжим огірком і кропом. Можна додати скибочки шинки.

Млинці з кабачків на кефірі

Інгредієнти:

пшеничне борошно — 250 г;

молодий кабачок — 1 шт. (300 г);

два яйця;

кефір — 200 мл;

петрушка, кріп;

рослинна олія — 6 ст. л.;

розпушувач для тіста — ½ ч. л.;

цукор — ½ ч. л.;

сіль — ½ ч. л.

Очищений кабачок натріть на дрібній тертці, покладіть у друшляк, встановлений над мискою, і залиште на кілька хвилин, щоб стекла зайва рідина, відіжміть її ложкою або лопаткою.

Дрібно наріжте зелень. Борошно змішайте з розпушувачем, посоліть, додайте цукор і перемішайте вінчиком.

У велику миску влийте кефір і додайте яйця. Всипте борошняну суміш і перемішайте міксером. Залиште тісто на 10 хвилин за кімнатної температури. Влийте 2 ст. л. рослинної олії, додайте зелень і знову перемішайте.

Добре розігрійте сковорідку. Змастіть рослинною олією та влийте порцію тіста. Нахиляючи сковорідку в різні боки, рівномірно розподіліть тісто і випікайте млинець. Акуратно переверніть лопаткою і готуйте ще хвилинку.

Продовжуйте готувати, поки не закінчиться тісто. Перед кожним млинцем змащуйте сковорідку невеликою кількістю рослинної олії. Готові млинці викладайте стопкою на тарілку.

Замість кабачка можна додати гарбуз, або моркву, додати іншу зелень.

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