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Еда

Блинчики с творогом и укропом: как приготовить вкусное блюдо к завтраку

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Фото: t.me/topretsept | Блинчики с начинкой

Такие пышные блинчики даже можно брать с собой на пикник и на работу.

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Блинчики с творогом и укропом, или даже пышные блины, приготовленные из дрожжевого теста, отлично сочетаются со вкусной начинкой из творога. Их действительно легко приготовить, они отлично хранятся и вкусны даже на следующий день, их также можно брать с собой в офис. Рецептом поделились на сайте Corina Ureche.

Блинчики с творогом и укропом

Ингредиенты:

Для теста:

  • 3 яйца;
  • 50 г сахара
  • Соль на кончике ножа;
  • 300 г муки;
  • 7 г сухих дрожжей;
  • 250 мл теплого молока (не горячего);
  • 150 мл воды.

Для начинки:

  • 300 г творога;
  • 50 г сахара;
  • 1 большое яйцо;
  • 1 пучок мелко нарезанного укропа.

Смешайте яйца с сахаром и солью. Добавьте смешанную с дрожжами муку и снова перемешайте. Понемногу добавляйте молоко, а затем и воду. Энергично перемешивайте, пока у вас не получится тесто без комочков. Накройте миску и оставьте бродить на 1 час. Смешайте начинку с сахаром, укропом и яйцом. Пекине блины по одному. У вас выйдет примерно 8–9 штук, в зависимости от размера сковороды. Выливайте порцию теста на сковороду, когда он начинает подрумяниваться, переверните его и выложите на одну половину немного начинку. Сложите и жарьте блин с начинкой, пока он не подрумянится с обеих сторон.

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