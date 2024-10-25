Блинчики с творогом и укропом: как приготовить вкусное блюдо к завтраку
Такие пышные блинчики даже можно брать с собой на пикник и на работу.
Блинчики с творогом и укропом, или даже пышные блины, приготовленные из дрожжевого теста, отлично сочетаются со вкусной начинкой из творога. Их действительно легко приготовить, они отлично хранятся и вкусны даже на следующий день, их также можно брать с собой в офис. Рецептом поделились на сайте Corina Ureche.
Блинчики с творогом и укропом
Ингредиенты:
Для теста:
- 3 яйца;
- 50 г сахара
- Соль на кончике ножа;
- 300 г муки;
- 7 г сухих дрожжей;
- 250 мл теплого молока (не горячего);
- 150 мл воды.
Для начинки:
- 300 г творога;
- 50 г сахара;
- 1 большое яйцо;
- 1 пучок мелко нарезанного укропа.
Смешайте яйца с сахаром и солью. Добавьте смешанную с дрожжами муку и снова перемешайте. Понемногу добавляйте молоко, а затем и воду. Энергично перемешивайте, пока у вас не получится тесто без комочков. Накройте миску и оставьте бродить на 1 час. Смешайте начинку с сахаром, укропом и яйцом. Пекине блины по одному. У вас выйдет примерно 8–9 штук, в зависимости от размера сковороды. Выливайте порцию теста на сковороду, когда он начинает подрумяниваться, переверните его и выложите на одну половину немного начинку. Сложите и жарьте блин с начинкой, пока он не подрумянится с обеих сторон.
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