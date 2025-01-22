Очень вкусная выпечка: рецепт творожного печенья с яблочной начинкой

Выпечка из домашнего творога — это всегда хорошая идея.

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Домашний творог можно не только класть в начинку, но и готовить с ним тесто для печенья. Получится очень вкусно. Для приготовления творожного печенья оптимально брать творог жирностью не менее 5 %. Он не слишком сухой, поэтому сделает выпечку нежной и вкусной. Рецептом поделились на сайте Rud. Домашний творог содержит полезный белок и кальций. Эта выпечка может быть как сдобной, так и диетической. И в это печенье добавляют яблоки, что делает его еще вкуснее.

Творожное печенье с яблоками

Ингредиенты:

творог 9% — 250 г;

мука — 250 г;

кефир 2,5 % — 100 г;

щепотка соли;

сахар — 9 ч. л;

сахарная пудра;

два яблока;

сахар — 1 ч. л;

корица.

Творог необходимо размять, перетереть с сахаром и солью. Можно взбить с помощью блендера или просто руками. Влейте в творог кефир, перемешайте и понемногу добавляйте муку. У вас должно получиться мягкое эластичное печенье.

Для начинки яблоки нарежьте небольшими кусочками. Тесто разделите на две части. Каждую порцию тонко раскатайте до толщины 3 мм. Поделите тесто на небольшие квадраты размером примерно 5 см на 5 см. На каждый квадратик положите немного нарезанных яблок, присыпьте сахаром и корицей и защипните, соединив между собой два противоположных конца квадратика.

Противень застелите пергаментом. Это тесто не прилипает, поэтому можно ничем не смазывать. Выпекайте в духовке до готовности. Минут 20. Это зависит от вашей духовки.

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