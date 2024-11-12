Вкусно с кофе и молоком: рецепт лимонного печенья

Такое воздушное печенье обычно готовят в Италии. И с ним справится даже начинающий кондитер.

Лимонное печенье — изысканное лакомство. Такую выпечку готовят в Италии, где лимоны являются важной частью кулинарной культуры. И теперь этот рецепт завоевал сердца по всему миру. Как приготовить вкусное лимонное печенье, рассказали на сайте Kanapulka.

Будь то классический рецепт или современные вариации, такое печенье можно приготовить для семейного чаепития, праздничного ужина или просто чтобы порадовать себя в обычный день.

Лимонное печенье

Ингредиенты:

2 пачки сливочного масла (комнатной температуры) — 230 г;

1 ½ стакана сахара — 300 г;

3 ст. л. цедры лимона;

2 ст. л. свежевыжатого лимонного сока;

1 яйцо;

3 стакана муки — 360 г;

1 ч. л. пищевой соды;

¼ ч. л. соли;

¼ стакана сахара для обваливания печенья — 50 г.

Для глазури:

1 стакан сахарной пудры;

1 1/2 ст. л. свежевыжатого лимонного сока, плюс еще 1/2 ст. л. при необходимости.

В миске с помощью электрического миксера взбейте масло, сахар и цедру лимона в течение 1-2 минут. Добавьте лимонный сок и яйцо, снова взбейте до однородности. Постепенно добавляйте муку, соду и соль, перемешивая лопаткой.

Накройте миску с тестом пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 30-60 минут. Достаньте тесто из холодильника. Разогрейте духовку до 175°C. Насыпьте ¼ стакана сахара в миску для обваливания печенья.

Сформируйте шарики из теста, обваляйте каждый шарик в сахаре. Застелите противень пергаментом, выложите шарики на расстоянии 5 см друг от друга.

Выпекайте печенье в течение 11-13 минут, пока края не станут слегка золотистыми. Дайте печенью остыть на противне 5 минут. И приготовьте глазурь. Смешайте 1 стакан сахарной пудры с лимонным соком. Добавляйте больше лимонного сока, если надо. Полейте печенье глазурью и, если надо, украсьте лимонной цедрой.

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