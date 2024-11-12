Смачно з кавою та молоком: рецепт лимонного печива

Таке повітряне печиво зазвичай готують в Італії. І з ним впорається навіть кондитер-початківець.

Лимонне печиво — вишукані ласощі. Таку випічку готують в Італії, де лимони є важливою частиною кулінарної культури. І тепер цей рецепт завоював серця по всьому світу. Як приготувати смачне лимонне печиво, розповіли на сайті Kanapulka.

Чи то класичний рецепт, чи то сучасні варіації, таке печиво можна приготувати для сімейного чаювання, святкової вечері, чи просто щоб потішити себе у звичайний день.

Лимонне печиво

Інгредієнти:

2 пачки вершкового масла (кімнатної температури) — 230 г;

1 ½ склянки цукру — 300 г;

3 ст. л. цедри лимона;

2 ст. л. свіжовичавленого лимонного соку;

1 яйце;

3 склянки борошна — 360 г;

1 ч. л. харчової соди;

¼ ч. л. солі;

¼ склянки цукру для обвалювання печива — 50 г.

Для глазурі:

1 склянка цукрової пудри;

1 1/2 ст. л. свіжовичавленого лимонного соку, плюс ще 1/2 ст. л. за потреби.

У мисці за допомогою електричного міксера збийте масло, цукор і цедру лимона протягом 1-2 хвилин. Додайте лимонний сік і яйце, знову збийте до однорідності. Поступово додавайте борошно, соду і сіль, перемішуючи лопаткою.

Накрийте миску з тістом харчовою плівкою і поставте в холодильник на 30-60 хвилин. Дістаньте тісто з холодильника. Розігрійте духовку до 175°C. Насипте ¼ склянки цукру в миску для обвалювання печива.

Сформуйте кульки з тіста, обваляйте кожну кульку в цукрі. Застеліть деко пергаментом, викладіть кульки на відстані 5 см одна від одної.

Випікайте печиво протягом 11-13 хвилин, поки краї не стануть злегка золотистими. Дайте печиву охолонути на деку 5 хвилин. І приготуйте глазур. Змішайте 1 склянку цукрової пудри з лимонним соком. Додавайте більше лимонного соку, якщо треба. Полийте печиво глазур'ю і, якщо треба, прикрасьте лимонною цедрою.

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