Дуже смачна випічка: рецепт сирного печива з яблучною начинкою

Випічка з домашнього сиру — це завжди гарна ідея.

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Домашній кисломолочний сир можна не тільки класти в начинку, а й готувати з ним тісто для печива. Вийде дуже смачно. Для приготування сирного печива оптимально брати сир жирністю не менше 5 %. Він не надто сухий, тому зробить випічку ніжною та смачною. Рецептом поділились на сайті Rud. Домашній сир містить корисний білок та кальцій. Ця випічка може бути як здобною, так і дієтичною. І у це печиво добавляють яблука, що робить його ще смачніше.

Сирне печиво з яблуками

Інгредієнти:

сир кисломолочний 9 % — 250 г;

борошно — 250 г;

кефір 2,5 % — 100 г;

дрібка солі;

цукор — 9 ч. л.;

цукрова пудра;

два яблука;

цукор — 1 ч. л.;

кориця.

Кисломолочний сир необхідно розім'яти, перетерти з цукром та сіллю. Можна збити за допомогою блендера або просто руками. Влийте в кисломолочний сир кефір, перемішайте та потроху додавайте борошно. В вас має вийти м'яке еластичне печиво.

Для начинки яблука наріжте невеликими шматочками. Тісто розділіть на дві частини. Кожну порцію тонко розкатайте до товщини 3 мм. Поділіть тісто на невеликі квадрати розміром приблизно 5 см на 5 см. На кожен квадратик покладіть трохи нарізаних яблук, присипте цукром та корицею та защипніть, з’єднавши між собою два протилежних кінці квадратика.

Деко застеліть пергаментом. Це тісто не прилипає, тому можна нічим не змащувати. Випікайте у духовці до готовності. Хвилин 20. Це залежить від вашої духовки.

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