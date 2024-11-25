Печиво "Брязкальце": рецепт незвичайної та дуже красивої випічки до свят (відео)
Таке печиво можна навіть повісити на ялинку, оскільки на вигляд воно нагадує іграшку.
Свято Святого Миколая та Різдво — це завжди очікування дива. Особливо на нього чекають діти. А що краще може забезпечити настрій і підтримати атмосферу цих свят, як не оригінальна та смачна випічка, яка наповнює оселю теплом і затишком. Кулінарна блогерка Світлана Бауер поділилася рецептом дуже незвичного печива, що викличе захват не лише в дітей, а й у дорослих. Спробуйте, у вас обов'язково вийде!
Печиво "Брязкальце"
Інгредієнти:
- борошно – 220-250 г;
- маргарин або вершкове масло – 90 г;
- яйце – 1 шт;
- цукор – 100 г;
- розпушувач – 1 ч. л;
- ванільний цукор – 7 г;
- льодяники (краще різнокольорові);
- кондитерський клей або розтоплений шоколад.
Спосіб приготування:
Цукор, ванільний цукор і яйце злегка збити, ввести олію або маргарин, знову все добре перемішати, до однорідної консистенції. Туди ж просіяти борошно, змішане з розпушувачем і замісити тісто.
Готове тісто прибрати в холодильник на годину.
Тісто розкачати, вирізати великі кола 7-8 см і середину 5-6 см, як показано на відео. Викласти на деко, застелене пергаментним папером. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 5 хвилин.
Потім дістати деко з печивом і в середину кожного викласти 1-2 льодяники. Відправити в духовку ще на 5-8 хвилин, поки льодяники розплавляться. Необхідно стежити, щоб маса не закипіла, а то з'являться бульбашки.
Дати печиву охолонути. Потім у середину кожної печеньки викласти прикрасу (будь-яка присипка, що використовується для прикрашання тортів чи кексів). Склеїти половинки печива за допомогою кондитерського клею або розтопленого шоколаду.
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