Печиво "Брязкальце": рецепт незвичайної та дуже красивої випічки до свят (відео)

Таке печиво можна навіть повісити на ялинку, оскільки на вигляд воно нагадує іграшку.

Свято Святого Миколая та Різдво — це завжди очікування дива. Особливо на нього чекають діти. А що краще може забезпечити настрій і підтримати атмосферу цих свят, як не оригінальна та смачна випічка, яка наповнює оселю теплом і затишком. Кулінарна блогерка Світлана Бауер поділилася рецептом дуже незвичного печива, що викличе захват не лише в дітей, а й у дорослих. Спробуйте, у вас обов'язково вийде!

Печиво "Брязкальце"

Інгредієнти:

борошно – 220-250 г;

маргарин або вершкове масло – 90 г;

яйце – 1 шт;

цукор – 100 г;

розпушувач – 1 ч. л;

ванільний цукор – 7 г;

льодяники (краще різнокольорові);

кондитерський клей або розтоплений шоколад.

Спосіб приготування:

Цукор, ванільний цукор і яйце злегка збити, ввести олію або маргарин, знову все добре перемішати, до однорідної консистенції. Туди ж просіяти борошно, змішане з розпушувачем і замісити тісто.

Готове тісто прибрати в холодильник на годину.

Тісто розкачати, вирізати великі кола 7-8 см і середину 5-6 см, як показано на відео. Викласти на деко, застелене пергаментним папером. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 5 хвилин.

Потім дістати деко з печивом і в середину кожного викласти 1-2 льодяники. Відправити в духовку ще на 5-8 хвилин, поки льодяники розплавляться. Необхідно стежити, щоб маса не закипіла, а то з'являться бульбашки.

Дати печиву охолонути. Потім у середину кожної печеньки викласти прикрасу (будь-яка присипка, що використовується для прикрашання тортів чи кексів). Склеїти половинки печива за допомогою кондитерського клею або розтопленого шоколаду.

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