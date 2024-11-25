Печенье "Погремушка": рецепт необычной и очень красивой выпечки к праздникам (видео)

Такое печенье можно даже повесить на елку, поскольку с виду оно напоминает игрушку.

Праздник Святого Николая и Рождество – это всегда ожидание чуда. Особенно его ждут дети. А что лучше может обеспечить настроение и поддержать атмосферу этих праздников, как не оригинальная и вкусная выпечка, которая наполняет дом теплом и уютом. Кулинарный блогер Светлана Бауэр поделилась рецептом очень необычного печенья, которое вызовет восторг не только у детей, но и у взрослых. Попробуйте, у вас обязательно получится!

Печенье "Погремушка"

Ингредиенты:

мука – 220-250 гр;

маргарин или сливочное масло – 90 гр;

яйцо – 1 шт;

сахар – 100 гр;

разрыхлитель – 1 ч. л;

ванильный сахар – 7 гр;

леденцы (лучше разноцветные);

кондитерский клей или растопленный шоколад.

Способ приготовления:

Сахар, ванильный сахар и яйцо слегка взбить, ввести масло или маргарин, снова все хорошо перемешать, до однородной консистенции. Туда же просеять муку, смешанную с разрыхлителем и замесить тесто.

Готовое тесто убрать в холодильник на час.

Тесто раскатать, вырезать большие круги 7-8 см и середину 5-6 см, как показано на видео. Выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 5 минут.

Затем достать противень с печеньем и в середину каждого выложить 1-2 леденца. Отправить в духовку еще на 5-8 минут, пока леденцы расплавятся. Необходимо следить, чтобы масса не закипела, а то появятся пузырьки.

Дать печенью остыть. Затем в середину каждой печеньки выложить украшение (любая присыпка, которая используется для украшения тортов или кексов). Склеить половинки печенья с помощью кондитерского клея или растопленного шоколада.

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