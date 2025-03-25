Получается очень много: рецепт мини-налистников с творогом и изюмом

Прри елании готовые налистники можно полить медом.

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Мини-налистники с творогом и изюмом в духовке – изумительное блюдо, которое никого не оставит равнодушным. Его можно готовить как в будние дни, так и предложить гостям на праздник, поскольку оно получается невероятно вкусным, сытным и ароматным. Своим проверенным рецептом поделилась с читателями кулинарный блогер Юлия Симончук.

Мини-налистники в духовке

Ингредиенты:

молоко – 1 литр;

сахар – 4 ст. л;

яйца – 4 шт;

мука – 500 гр;

соль – 1 ч. л;

ванильный сахар – 1 пачка;

кипяток — 400 мл;

масло — 6 ст. л;

сода – 1 ч. л.

Для начинки:

творог – 700 гр;

сахар – по вкусу;

ванильный сахар – 1 пачка;

изюм — 100 гр;

масло – 50 гр;

мед – по желанию.

Способ приготовления:

Яйца, сахар, ванильный сахар, соль, молоко смешать. Перемешать и добавить муку, снова перемешать до однородности. Влить кипяток, перед тем добавив к нему соду. Перемешать, ввести растительное масло, перемешать.

Отставить на 15 минут и пожарить блинчики на сковороде с обеих сторон.

Сложить все блинчики на одну кучку. Затем разрезать каждый блинчик на 4 части, как показано на видео, выложить полную чайную ложку творожной начинки на каждый и завернуть. Сложить в форму, сверху добавить кусочки масла, накрыть фольгой и отправить в разогретую духовку запекаться при температуре 180 градусов 25-35 мин.

Позже по желанию полить медом.

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