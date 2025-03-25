Получается очень много: рецепт мини-налистников с творогом и изюмом
Прри елании готовые налистники можно полить медом.
Мини-налистники с творогом и изюмом в духовке – изумительное блюдо, которое никого не оставит равнодушным. Его можно готовить как в будние дни, так и предложить гостям на праздник, поскольку оно получается невероятно вкусным, сытным и ароматным. Своим проверенным рецептом поделилась с читателями кулинарный блогер Юлия Симончук.
Мини-налистники в духовке
Ингредиенты:
- молоко – 1 литр;
- сахар – 4 ст. л;
- яйца – 4 шт;
- мука – 500 гр;
- соль – 1 ч. л;
- ванильный сахар – 1 пачка;
- кипяток — 400 мл;
- масло — 6 ст. л;
- сода – 1 ч. л.
Для начинки:
- творог – 700 гр;
- сахар – по вкусу;
- ванильный сахар – 1 пачка;
- изюм — 100 гр;
- масло – 50 гр;
- мед – по желанию.
Способ приготовления:
Яйца, сахар, ванильный сахар, соль, молоко смешать. Перемешать и добавить муку, снова перемешать до однородности. Влить кипяток, перед тем добавив к нему соду. Перемешать, ввести растительное масло, перемешать.
Отставить на 15 минут и пожарить блинчики на сковороде с обеих сторон.
Сложить все блинчики на одну кучку. Затем разрезать каждый блинчик на 4 части, как показано на видео, выложить полную чайную ложку творожной начинки на каждый и завернуть. Сложить в форму, сверху добавить кусочки масла, накрыть фольгой и отправить в разогретую духовку запекаться при температуре 180 градусов 25-35 мин.
Позже по желанию полить медом.
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