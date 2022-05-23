Cытно и аппетитно: блинный пирог-улитка с творожной начинкой

Тонкие блинчики и сладкая творожная начинка – отличное сочетание.

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Тонкие блинчики – универсальное блюдо, которое может быть как самостоятельным лакомством и употребляться с вареньем, сметаной, медом, так и служить для создания более сложных, но не менее вкусных вещей. Один из них, блинный пирог с начинкой из творога, предлагаем нашим читателям.

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Блинный пирог с творожной начинкой

Ингредиенты для блинов:

Куриные яйца – 2 шт;

Вода – 1 стакан;

Молоко – 1 стакан;

Мука – 2 стакана;

Сахар – 1 ст. л;

Соль – 1 щепотка.

Для начинки:

Сыр – 300 гр;

Куриные яйца – 2 шт;

Сливки – 100 мл;

Сахарный песок – 4 ст. л;

Изюм, ваниль – по желанию.

Приготовление блинчиков:

Куриные яйца хорошо вымыть, затем разбить их в миску. В них необходимо добавить стакан теплой воды, взбить смесь венчиком, после чего положить туда же сахар и соль и снова хорошо все взбить.

Муку, прежде, чем добавлять в яичную смесь, нужно хорошо просеять, чтобы она обогатилась кислородом. Тогда готовые блинчики будут пышнее.

Все тщательно размешать, добавить растительное масло. На этом этапе тесто по консистенции должно быть как на оладьи.

Молоко добавлять нужно в последнюю очередь. Все еще раз хорошо размешать, тесто оставить на пять минут, чтобы оно дошло.

При жарке должно получиться не меньше 12 блинов. Для этого лучше взять специальную сковородку с антипригарным покрытием и перед тем, как печь первый блин, ее нужно разогреть и смазать кисточкой дно маслом тонким слоем. Все последующие блины жарить без смазывания.

Для начинки нужно смешать творог, размяв его хорошо вилкой, одно яйцо и сахар. Массу снова хорошо размешать и размять, чтобы на выходе получилась однородная масса. В нее можно добавить изюм или ванильный сахар.

Приготовление пирога:

В каждый блин завернуть начинку так, чтобы получился длинный рулет. Форму смазать маслом, выложить блины в виде улитки, плотно друг к другу, и сверху покрыть заливкой. Для нее необходимо смешать сливки (можно заменить сметаной) куриное яйцо, взбив все до однородной массы.

Блюдо поместить в духовку на полчаса при температуре 180 градусов.

Подавая пирог на стол, его можно дополнительно сдобрить, полив вареньем или посыпав орешками. Неплохой альтернативой будет и обычная сахарная пудра.

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