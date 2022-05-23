Поживно й апетитно: млинцевий пиріг-равлик із сирною начинкою

Тонкі млинці та солодка сирна начинка — відмінне поєднання.

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Тонкі млинці — універсальна страва, яка може бути як самостійними ласощами та вживатися з варенням, сметаною, медом, так і бути основою для створення складніших, але не менш смачних речей. Один із них, млинцевий пиріг із начинкою із сиру, пропонуємо нашим читачам.

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Млинцевий пиріг із сирною начинкою

Інгредієнти для млинців:

курячі яйця — 2 шт;

вода — 1 склянка;

молоко — 1 склянка;

борошно — 2 склянки;

цукор — 1 ст. л;

сіль — 1 дрібка.

Для начинки:

сир — 300 гр;

курячі яйця — 2 шт;

вершки — 100 мл;

цукровий пісок — 4 ст. л;

родзинки, ваніль — за бажанням.

Приготування млинців:

Курячі яйця добре вимити, потім розбити в миску. У них необхідно додати склянку теплої води, збити суміш вінчиком, після чого покласти туди ж цукор і сіль та знову добре збити.

Борошно, перш ніж додавати в яєчну суміш, потрібно добре просіяти, щоб воно збагатилося киснем. Тоді готові млинці будуть пишнішими.

Усе ретельно розмішати, додати олію. На цьому етапі тісто за консистенцією має бути як на оладки.

Молоко треба додавати в останню чергу. Ще раз добре розмішати, тісто залишити на п'ять хвилин, щоб воно дійшло.

У процесі смаження має вийти не менше 12 млинців. Для цього краще взяти спеціальну сковорідку з антипригарним покриттям і перед тим, як пекти перший млинець, її потрібно розігріти та змастити пензликом дно маслом тонким шаром. Усі наступні млинці смажити без змащування.

Для начинки потрібно змішати сир, розім'явши його добре виделкою, одне яйце та цукор. Масу знову добре розмішати і розім'яти, щоб на виході вийшла однорідна маса. До неї можна додати родзинки або ванільний цукор.

Приготування пирога:

У кожен млинець загорнути начинку так, щоб вийшов довгий рулет. Форму змастити маслом, викласти млинці у вигляді равлика, щільно один до одного й зверху покрити заливкою. Для неї необхідно змішати вершки (можна замінити сметаною) куряче яйце, збивши все до однорідної маси.

Страву помістити в духовку на пів години за температури 180 градусів.

Подаючи пиріг на стіл, його можна додатково присмачити, поливаючи варенням або посипавши горішками. Непоганою альтернативою буде звичайна цукрова пудра.

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