Виходить дуже багато: рецепт мініналисників із сиром і родзинками

При бажанні готові налисники можна полити медом.

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Мініналісники з сиром і родзинками в духовці – дивовижна страва, яка нікого не залишить байдужим. Її можна готувати як у будні дні, так і запропонувати гостям на свято, оскільки вона виходить неймовірно смачною, ситною та ароматною. Своїм перевіреним рецептом поділилася з читачами кулінарна блогерка Юлія Симончук.

Мініналисники в духовці

Інгредієнти:

молоко – 1 літр;

цукор – 4 ст. л;

яйця – 4 шт;

борошно – 500 г;

сіль – 1 ч. л;

ванільний цукор – 1 пачка;

окріп – 400 мл;

масло – 6 ст. л;

сода – 1 ч. л.

Для начинки:

сир – 700 г;

цукор – за смаком;

ванільний цукор – 1 пачка;

родзинки – 100 г;

масло – 50 г;

мед – за бажанням.

Спосіб приготування:

Яйця, цукор, ванільний цукор, сіль, молоко змішати. Перемішати і додати борошно, знову перемішати до однорідності. Влити окріп, перед тим додавши до нього соду. Перемішати, ввести олію, перемішати.

Відставити на 15 хвилин і посмажити млинці на пательні з обох боків.

Скласти всі млинці на одну купку. Потім розрізати кожен млинець на 4 частини, як показано на відео, викласти повну чайну ложку сирної начинки на кожен і загорнути. Скласти у форму, зверху додати шматочки масла, накрити фольгою і відправити в розігріту духовку запікатися за температури 180 градусів 25-35 хв.

Пізніше за бажанням полити медом.

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