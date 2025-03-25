Виходить дуже багато: рецепт мініналисників із сиром і родзинками
При бажанні готові налисники можна полити медом.
Мініналісники з сиром і родзинками в духовці – дивовижна страва, яка нікого не залишить байдужим. Її можна готувати як у будні дні, так і запропонувати гостям на свято, оскільки вона виходить неймовірно смачною, ситною та ароматною. Своїм перевіреним рецептом поділилася з читачами кулінарна блогерка Юлія Симончук.
Мініналисники в духовці
Інгредієнти:
- молоко – 1 літр;
- цукор – 4 ст. л;
- яйця – 4 шт;
- борошно – 500 г;
- сіль – 1 ч. л;
- ванільний цукор – 1 пачка;
- окріп – 400 мл;
- масло – 6 ст. л;
- сода – 1 ч. л.
Для начинки:
- сир – 700 г;
- цукор – за смаком;
- ванільний цукор – 1 пачка;
- родзинки – 100 г;
- масло – 50 г;
- мед – за бажанням.
Спосіб приготування:
Яйця, цукор, ванільний цукор, сіль, молоко змішати. Перемішати і додати борошно, знову перемішати до однорідності. Влити окріп, перед тим додавши до нього соду. Перемішати, ввести олію, перемішати.
Відставити на 15 хвилин і посмажити млинці на пательні з обох боків.
Скласти всі млинці на одну купку. Потім розрізати кожен млинець на 4 частини, як показано на відео, викласти повну чайну ложку сирної начинки на кожен і загорнути. Скласти у форму, зверху додати шматочки масла, накрити фольгою і відправити в розігріту духовку запікатися за температури 180 градусів 25-35 хв.
Пізніше за бажанням полити медом.
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