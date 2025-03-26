Приємний спосіб добре почати день: рецепт сочників із сиром на сніданок
Сочники — це смачна розсипчаста випічка з ніжною сирною начинкою.
Апетитні розсипчасті сочники не потребують багато часу, до того ж інгредієнти для них знайдуться практично в кожному холодильнику. Тож це приємний вибір для сніданку вихідного дня. Фокус розповість, як його приготувати.
Сочники з сиром
Інгредієнти:
- борошно — 260 г;
- масло вершкове — 75 г;
- цукор — 65 г;
- одне яйце;
- сметана 15% — 3 ст. л.;
- один яєчний жовток;
- сода харчова — 1 ч. л.;
- сіль.
Для начинки:
- сир 8% — 150 г;
- борошно — 2 ст. л.;
- один яєчний білок;
- сметана 15% — 1 ст. л.;
- цукор — 1 ст. л.
Розітріть вершкове масло з цукром, сіллю, яйцем, сметаною і ретельно перемішайте.
Всипте просіяне з содою борошно, швидко замісіть тісто. Вимішуйте не більше 1 хвилини, інакше воно вийде занадто щільним. Помістіть тісто в холодильник приблизно на 15 хвилин. Якщо здається, що тісто вийшло занадто рідким, накрийте миску чистим кухонним рушником і поставте хвилин на 15 у холодильник.
Для начинки з'єднайте сир, цукор, сметану та білок. Перемішайте, потім всипте борошно і ще раз перемішайте. Охолоджене тісто покладіть на робочу поверхню, злегка присипану борошном. Розкачайте в пласт завтовшки 7-8 мм, виріжте 10-12 однакових кружечків.
На половину кружка, трохи відступивши від краю, покладіть сирну начинку. Накрийте тістом, що залишилося, і злегка притисніть.
Перекладіть сочники на деко, застелене пергаментом, змастіть жовтком. Випікайте в розігрітій до 220 градусів духовці до рум'яної скоринки 15 хвилин. Подавайте сочники остиглими.
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