Приємний спосіб добре почати день: рецепт сочників із сиром на сніданок

Сочники — це смачна розсипчаста випічка з ніжною сирною начинкою.

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Апетитні розсипчасті сочники не потребують багато часу, до того ж інгредієнти для них знайдуться практично в кожному холодильнику. Тож це приємний вибір для сніданку вихідного дня. Фокус розповість, як його приготувати.

Сочники з сиром

Інгредієнти:

борошно — 260 г;

масло вершкове — 75 г;

цукор — 65 г;

одне яйце;

сметана 15% — 3 ст. л.;

один яєчний жовток;

сода харчова — 1 ч. л.;

сіль.

Для начинки:

сир 8% — 150 г;

борошно — 2 ст. л.;

один яєчний білок;

сметана 15% — 1 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.

Розітріть вершкове масло з цукром, сіллю, яйцем, сметаною і ретельно перемішайте.

Всипте просіяне з содою борошно, швидко замісіть тісто. Вимішуйте не більше 1 хвилини, інакше воно вийде занадто щільним. Помістіть тісто в холодильник приблизно на 15 хвилин. Якщо здається, що тісто вийшло занадто рідким, накрийте миску чистим кухонним рушником і поставте хвилин на 15 у холодильник.

Для начинки з'єднайте сир, цукор, сметану та білок. Перемішайте, потім всипте борошно і ще раз перемішайте. Охолоджене тісто покладіть на робочу поверхню, злегка присипану борошном. Розкачайте в пласт завтовшки 7-8 мм, виріжте 10-12 однакових кружечків.

На половину кружка, трохи відступивши від краю, покладіть сирну начинку. Накрийте тістом, що залишилося, і злегка притисніть.

Перекладіть сочники на деко, застелене пергаментом, змастіть жовтком. Випікайте в розігрітій до 220 градусів духовці до рум'яної скоринки 15 хвилин. Подавайте сочники остиглими.

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