Сирні коржики: рецепт дуже простої випічки
Готові коржики ще теплими пожо злегка посипати цукровою пудрою.
М'які сирні коржики — дуже прості ласощі, але смак їх дуже багатьом знайомий з дитинства. Така випічка, особливо коли вона свіжа і тепла, стане чудовим доповненням до чаю, кави або какао. Своїм перевіреним рецептом цих ласощів поділилася кулінарна блогерка Юлія Симончук. Коржики не тільки смачні, але ще й готуються дуже просто.
Сирні коржики
Інгредієнти:
- кисломолочний сир – 220 г;
- масло – 75 г;
- цукрова пудра – 200 г;
- борошно – 300-330 г;
- яйця – 1 шт (+ 1 для змащення);
- розпушувач – 10 гр;
- сіль – дрібка.
Спосіб приготування:
У глибокій мисці змішати сир, масло кімнатної температури, цукрову пудру, яйце і дрібку солі. Усе добре перемішати. Можна перебити блендером, але якщо в масі залишаться поодинокі шматочки сиру, нічого страшного.
У миску з сирно-масляною сумішшю додати просіяне борошно з розпушувачем і замісити тісто. Борошно додавати поступово. Можливо, його знадобиться менше, ніж у рецепті. Головне — не забити тісто. Сильно не потрібно вимішувати. Важливо, щоб усі інгредієнти змішалися і тримали форму.
Розкачати тісто і сформувати коржики, як показано на відео. Зробити виделкою візерунок, змастити збитим яйцем і випікати в розігрітій до 170 градусів духовці 25-30 хв. Готові коржики можна посипати цукровою пудрою.
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