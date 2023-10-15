Коржики на газованій воді за 30 хвилин: простий рецепт приготування

Швидкі в приготуванні ці коржики так само швидко зникнуть зі столу.

Related video

Смачні повітряні коржі на газованій воді, на приготування яких піде лише 30 хвилин, сподобаються всім, хто їх спробує. Для їхнього приготування не потрібен розпушувач і дріжджі. Як їх зробити, розповіла і показала кулінарна блогерка Світлана Бауер.

Пористі коржики на газованій воді

Інгредієнти:

газована вода – 200 мл;

сіль – 1 ч. л;

цукор – 2 ч. л;

рослинна олія – 4 ст. л;

борошно – приблизно 400 г.

Спосіб приготування:

У глибокому посуді змішати воду, сіль, цукор і олію, перемішати до розчинення кристалів. Потім туди ж відправити просіяне борошно. Замісити м'яке тісто. Воно злегка липнутиме до рук, але так і потрібно.

Готове тісто залишити хвилин на 10 відпочити, після чого розділити його на 6-7 частин, розкачати в коржі. Чим тонше їх розкачати, тим більш хрусткими вони вийдуть. Обсмажити їх на сковороді з двох боків до золотистої скоринки. Готові коржі викласти на паперовий рушник, щоб з них пішов зайвий жир.

Коржики виходять хрусткими і дуже смачними.

Раніше Фокус розповідав, як приготувати простий пиріг із картоплею та куркою.