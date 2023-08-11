Ідеально на вечерю: простий рецепт пирога з картоплею та куркою

На випікання пирога піде всього 20 хвилин.

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Смачний і ситний пиріг із м'ясом і картоплею виручить вас як страва на вечерю. Готується він просто, не вимагає метушні з дріжджами, а картопля і курячий фарш укупі з рум'яною випічкою прекрасно вгамують голод. Як приготувати такий пиріг, розповіли в кулінарному блозі "Рецепти щодня".

Пирοг із м'ясοм і картοшкοю

Інгредієнти:

Для тіста:

яйце — 2 шт;

кефір — 250 мл;

сοль — 1 ч. л;

сοда — 0, 5 ч. л;

борошно — 3,5 ст. л;

маргарин — 250 г.

Для начинки:

курячий фарш — 300 г;

картопля — 2 шт;

цибуля — 2 шт;

сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування:

У глибоку миску просіяти борошно, туди ж додати яйця та перемішати. Далі ввести маргарин, натерши його на тертці. Кефір погасити содою і відправити до решти інгредієнтів. Замісити тісто і поставити його в холодильник на 15 хвилин.

Через 15 хвилин тісто розділити навпіл. Перший шар розкачати на деко і викласти нарізану картоплю з цибулею і фаршем. Накрити його другим шаром, защипнути краї. Можна змастити верх пирога яйцем, щоб він був блискучим.

Випікати в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин.

Раніше Фокус писав, як за 20 хвилин приготувати смачний курячий суп.