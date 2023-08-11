Идеально на ужин: простой рецепт пирога с картошкой и курицей
На выпекание пирога уйдет всего 20 минут.
Вкусный и сытный пирог с мясом и картошкой выручит вас в качестве блюда на ужин. Готовится он просто, не требует возни с дрожжами, а картофель и куриный фарш вкупе с румяной выпечкой прекрасно утолят голод. Как приготовить такой пирог, рассказали в кулинарном блоге "Рецепты каждый день".
Пирοг с мясοм и картοшкοй
Ингредиенты:
Для тecта:
- яйцо – 2 шт;
- кефир – 250 мл;
- сοль – 1 ч. л;
- сοда – 0, 5 ч. л;
- мука – 3,5 ст. л;
- маргарин – 250 гр.
Для начинки:
- куриный фарш – 300 гр;
- картофель – 2 шт;
- лук – 2 шт;
- сοль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
В глубокую миску просеять муку, туда же добавить яйца и перемешать. Далее ввести маргарин, натерев его на терке. Кефир погасить содой и отправить к остальным ингредиентам. Замесить тесто и поставить его в холодильник на 15 минут.
Через 15 минут тесто разделить пополам. Первый слой раскатать на противень и выложить нарезанный картофель с луком и фаршем. Накрыть его вторым слоем, защипнуть края. Можно смазать верх пирога яйцом, чтобы он был блестящим.
Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.
Ранее Фокус писал, как за 20 минут приготовить вкусный куриный суп.