Творожные коржики: рецепт очень простой выпечки
Готовые коржики еще теплыми пожо слегка посыпать сахарной пудрой.
Мягкие творожные коржики – очень простое лакомство, но вкус его очень многим знаком с детства. Такая выпечка, особенно когда она свежая и теплая, станет прекрасным дополнением к чаю, кофе или какао. Своим проверенным рецептом этого лакомства поделилась кулинарный блогер Юлия Симончук. Коржики не только вкусные, но еще и готовятся очень просто.
Творожные коржики
Ингредиенты:
- творог – 220 гр;
- масло – 75 гр;
- сахарная пудра – 200 гр;
- мука – 300-330 гр;
- яйца – 1 шт (+ 1 для смазки);
- разрыхлитель – 10 гр;
- соль – щепотка.
Способ приготовления:
В глубокой миске смешать творог, масло комнатной температуры, сахарную пудру, яйцо и щепотку соли. Все хорошо перемешать. Можно перебить блендером, но если в массе останутся единичные кусочки творога, ничего страшного.
В миску с творожно-масляной смесью добавить просеянную муку с разрыхлителем и замесить тесто. Муку добавлять постепенно. Возможно, ее понадобится меньше, чем в рецепте. Главное – не забить тесто. Сильно не нужно вымешивать. Важно, чтобы все ингредиенты смешались и держали форму.
Раскатать тесто и сформировать коржики, как показано на видео. Сделать вилкой узор, смазать взбитым яйцом и выпекать в разогретой до 170 градусов духовке 25-30 мин. Готовые коржики можно посыпать сахарной пудрой.
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