Картофельные лепешки с рыбой и сыром: готовим сытный и вкусный перекус
При подаче готовые лепешки можно посыпать рубленой зеленью.
Картофельные лепешки с рыбой и сыром в духовке – отличный вариант разнообразить меню сытным и вкусным блюдом. Как его приготовить, рассказали в блоге с рецептами "Консервация и кулинария". Рецепт довольно бюджетный, а результат порадует.
Картофельные лепешки с рыбой и сыром
Ингредиенты
- картофель – 650 гр;
- минтай (филе) – 200 гр;
- сыр твердый – 150 гр;
- яйца – 3 шт;
- соль, перец;
- масло растительное – 15 мл;
- укроп.
Способ приготовления:
Картошку почистить, помыть, отварить, остудить и натереть на крупной терке. Рыбное Филе нарезать маленькими кусочками, а сыр натереть на средней терке.
Тертый сыр и рыбное филе смешать, добавить тула же по четверти чайной ложки соли и столько же черного молотого перца. Все хорошо перемешать.
Яйца взбить и смешать с картофелем, туда же всыпать четверть чайной ложки соли, перемешать.
Духовку поставить на разогрев до 200 градусов.
Пока она нагревается, противень смазать маслом или покрыть пергаментной бумагой и тоже смазать маслом, выложить на него картофельную массу в виде лепешек.
В центр каждой лепешки выложить рыбу с сыром и запекать примерно 20 минут. При подаче лепешки можно посыпать зеленью.
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