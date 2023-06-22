Чесночные лепешки: простой рецепт идеальной основы для закусок

Такие лепешки можно кушать как самостоятельное блюдо, а можно завернуть в них начинку.

Related video

Если вам приелись обычные блинчики, а кабачковые вы не любите, рекомендуем попробовать совершенно новое блюдо – чесночные лепешки. С названия понятно, что они обладают насыщенным чесночным вкусом. Кроме того, они прекрасно идут как в качестве самостоятельного блюда, так и с любой начинкой. Своим рецептом таких лепешек поделилась кулинарный блогер Кристина.

Чесночные лепешки

Ингредиенты:

мука – 200 гр;

вода – 380 гр;

сливочное масло – 1 ст. л;

сахар – 1 ч. л;

соль – 1 ч. л;

чеснок – 3 зубчика;

зеленый лук – 3 шт.

Способ приготовления:

Муку смешать с сахаром, сливочным маслом, влить воду, положить пропущенный через пресс чеснок, все перемешать до однородной массы. Туда же добавить мелко порезанный зеленый лук, снова все перемешать.

На небольшом количестве масла обжарить лепешки с обеих сторон до золотистости. Простое и оригинальное блюдо готово.

Завернуть в такие лепешки можно что угодно: куриные стрипсы, овощи, сыр, но и без этого они безумно вкусные, обязательно попробуйте приготовить.

Ранее Фокус писал, как приготовить кабачковый рулет "Цезарь" с невероятно вкусным соусом.