Жінка протягом року їла на сніданок лише одну страву — як це змінило її життя (фото)

Журналістка Кім Шевітц зізналася, що вже близько року щоранку їсть один і той самий сніданок — високобілкову та висококліткову йогуртову миску, яка допомагає їй легко підтримувати щоденні норми поживних речовин. За її словами, цей варіант не потребує підготовки, смакує добре та ідеально вписується в гарячий робочий графік.

Шевітц розповіла, що її ранкова страва містить приблизно 18 грамів білка та 7 грамів клітковини, а також сім різних рослинних продуктів. Журналістка не рахує макронутрієнти, однак намагається споживати 30 грамів клітковини щодня, 30 різних рослин на тиждень та достатньо білка для підтримки м’язової маси. Вона також уникає ультраоброблених продуктів, пише Business Insider.

Ідеальний сніданок: інгредієнти

Базовий набір для її улюбленого сніданку включає:

чашку грецького йогурту,

ложку арахісового масла,

жменю чорниці,

кілька полуниць,

три волоські горіхи,

по чайній ложці насіння чіа та меленого льону,

трошки мигдалевих пластівців.

За словами Шевітц, страва легко змінюється залежно від сезону: влітку вона додає персики чи сливи, іноді — манго з кокосом або фісташки з гарбузовим насінням.

Відео дня

Сніданок від Шевітц Фото: Business Insider

Журналістка зізнається, що не любить складні приготування, тому завжди має вдома йогурт і просто комбінує доступні інгредієнти. Її фаворит — знежирений грецький йогурт FAGE та арахісова паста Manilife Deep Roast Crunchy, яка містить лише арахіс і морську сіль.

Кім каже, що після змішування всіх компонентів отримує "ніби десерт, але поживний", і що цей сніданок досі їй не набридає.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Крім того, Фокус писав рецепт сочників із сиром на сніданок.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.