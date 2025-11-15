Що їдять люди, які завжди у формі: сніданкові поради без фанатизму

Збалансований сніданок має містити і білки, і вуглеводи — саме така комбінація забезпечує організм енергією та підтримує стабільний рівень цукру в крові протягом дня. Проте точна пропорція залежить від стану здоров’я та індивідуальних цілей.

Організм по-різному переробляє білки й вуглеводи вранці через коливання гормонів, чутливість до інсуліну та енергетичні потреби, розповіла дипломована дієтологиня-нутриціологиня Бріттані Полсон для Very well health.

Білки — це "будівельний матеріал" для м’язів і кісток, тоді як вуглеводи швидко розщеплюються до глюкози, яка слугує основним джерелом енергії.

Для чого потрібні білки і вуглеводи зранку:

Енергія. Вуглеводи дають швидкий заряд енергії, а білок забезпечує її тривале вивільнення і допомагає довше залишатись ситим.

Контроль ваги. Білок уповільнює травлення і зменшує апетит, адже стимулює вироблення гормону GLP-1, який пригнічує голод.

Рівень цукру. Простi або очищені вуглеводи викликають різке підвищення глюкози в крові, тоді як білок допомагає уникнути "цукрових гойдалок".

Скільки потрібно їсти зранку

Рекомендована добова норма білка — 0,8 г на кожен кілограм ваги тіла, але на сніданок варто споживати 20–40 г білка.

Дослідження показують, що 30–35 г білка вранці допомагають контролювати апетит, рівень глюкози та інсуліну, а також знижують калорійність подальших прийомів їжі.

Щодо вуглеводів, вони мають складати 45–65% від добової калорійності. Однак важливіше не кількість, а якість:

Прості (рафіновані) вуглеводи — як-от цукор, здоба чи білий хліб — призводять до стрибків глюкози.

Складні (повільні) — цільнозернові, бобові, фрукти — сприяють нормальному травленню, знижують ризик діабету та серцево-судинних хвороб.

Приклади збалансованого сніданку

грецький йогурт з горіхами, гранолою та ягодами;

вівсянка з насінням чіа, фруктами й білковим порошком;

яйця з авокадо на цільнозерновому тості;

сир із фруктами й корицею;

білкові млинці з горіховим маслом і ягодами;

сніданковий буріто з яйцями, овочами та куркою у цільнозерновому лаваші.

Дієтологи радять обирати повільні вуглеводи й якісні джерела білка — яйця, йогурт, рибу, бобові, горіхи — аби підтримувати стабільну енергію та гарне самопочуття впродовж усього дня.

