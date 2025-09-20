Варіанти сніданків: як зробити перший прийом їжі незвичайним та поживним

Сніданок не обов’язково має складатися з яєчні чи вівсянки — звичні обідні та вечірні страви легко перетворити на поживний та цікавий початок дня. Такий підхід не лише додає різноманіття, а й допомагає отримати більше користі від ранкового прийому їжі.

Якщо класичні сніданки набридли або ви хочете додати трохи різноманіття, спробуйте використовувати страви, які зазвичай їдять пізніше вдень, і перетворювати їх на ситний та корисний ранок. Супи, салати чи навіть паста можуть стати основою для нового сніданку, пише Very Well Health.

Топ 6 нестандартних ідей для сніданку

1. Місо-суп

Традиційна японська страва може стати теплою альтернативою вівсянці чи яєчні. Місо — це ферментована соя, що підтримує здорову мікрофлору кишківника. Додайте водорості для вітамінів і мінералів або кубики тофу для додаткового білка.

2. Запечений батат

Солодка картопля, запечена зі шкіркою, дає енергію та багата на вітаміни, мінерали й антиоксиданти. Її можна доповнити овочами або білковим інгредієнтом, а охолоджений батат містить більше резистентного крохмалю, який стабілізує рівень цукру в крові.

3. Салат із кіноа

Холодний салат із кіноа — відмінна альтернатива гарячим стравам. Кіноа містить повноцінний білок і амінокислоти. Додайте насіння чіа для клітковини та авокадо для корисних жирів, які допомагають підтримувати стабільний рівень цукру.

4. Залишки від обіду чи вечері

Не викидайте залишки — перетворіть їх на швидкий сніданок. Овочі, м’ясо та картопля можна обсмажити або запекти. Також залишки підійдуть для сендвіча на цільнозерновому хлібі або для подавання з крупами.

5. Яєчна лазанья

Спробуйте "лазанью" на сніданок: замість пасти — цільнозернові тортильї та збиті яйця. Шари можна доповнити овочами, м’ясом або рослинним аналогом, сиром і спеціями. Запікайте близько 30 хвилин та подавайте з свіжою сальсою для вітаміну С та лікопену.

6. Солена вівсянка

Вівсянку можна готувати на бульйоні, а не на воді, та додавати обсмажені овочі, яйце, сир або нутриційні дріжджі. Авокадо або оливкова олія зроблять страву ситною та поживною.

