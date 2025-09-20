Варианты завтраков: как сделать первый прием пищи необычным и питательным

Завтрак не обязательно должен состоять из яичницы или овсянки — привычные обеденные и вечерние блюда легко превратить в питательное и интересное начало дня. Такой подход не только добавляет разнообразия, но и помогает получить больше пользы от утреннего приема пищи.

Related video

Если классические завтраки надоели или вы хотите добавить немного разнообразия, попробуйте использовать блюда, которые обычно едят позже днем, и превращать их в сытное и полезное утро. Супы, салаты или даже паста могут стать основой для нового завтрака, пишет Very Well Health.

Топ 6 нестандартных идей для завтрака

1. Мисо-суп

Традиционное японское блюдо может стать теплой альтернативой овсянке или яичнице. Мисо — это ферментированная соя, которая поддерживает здоровую микрофлору кишечника. Добавьте водоросли для витаминов и минералов или кубики тофу для дополнительного белка.

2. Запеченный батат

Сладкий картофель, запеченный с кожурой, дает энергию и богат витаминами, минералами и антиоксидантами. Его можно дополнить овощами или белковым ингредиентом, а охлажденный батат содержит больше резистентного крахмала, который стабилизирует уровень сахара в крови.

3. Салат из киноа

Холодный салат из киноа — отличная альтернатива горячим блюдам. Киноа содержит полноценный белок и аминокислоты. Добавьте семена чиа для клетчатки и авокадо для полезных жиров, которые помогают поддерживать стабильный уровень сахара.

4. Остатки от обеда или ужина

Не выбрасывайте остатки — превратите их в быстрый завтрак. Овощи, мясо и картофель можно обжарить или запечь. Также остатки подойдут для сэндвича на цельнозерновом хлебе или для подачи с крупами.

5. Яичная лазанья

Попробуйте "лазанью" на завтрак: вместо пасты — цельнозерновые тортильи и взбитые яйца. Слои можно дополнить овощами, мясом или растительным аналогом, сыром и специями. Запекайте около 30 минут и подавайте со свежей сальсой для витамина С и ликопена.

6. Соленая овсянка

Овсянку можно готовить на бульоне, а не на воде, и добавлять обжаренные овощи, яйцо, сыр или нутриционные дрожжи. Авокадо или оливковое масло сделают блюдо сытным и питательным.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, Фокус писал рецепт сочников с творогом на завтрак.