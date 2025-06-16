6 продуктов, которые едят утром самые здоровые люди: чем завтракает ученый, изучающий долголетие

Исследователь долголетия Дэн Бюттнер, который изучает сообщества долгожителей, уверяет, что секрет здорового старения может скрываться в нашем меню на завтрак.

Related video

Ученый, придумавший термин голубые зоны, обнаружил удивительную закономерность. В таких местах как Окинава в Японии и Сардиния в Италии люди не просто живут дольше — они здоровее, и ключ к этому может скрываться в их питании в первой половине дня.

Правильный завтрак

"У нас есть поговорка: "Завтракай, как король, обедай, как принц, а ужинай, как бедняк'", — объясняет Бюттнер в интервью Make It.

Интересно, что эта древняя мудрость, как оказывается, имеет научную основу.

Научные разведки Бюттнера показали, что жители "голубых зон" придерживаются иного ритма питания. "В голубых зонах люди съедают больше всего еды на завтрак, а затем едят меньшие порции в течение дня, часто рано ужинают, а затем не едят до завтрака следующего дня", — рассказывает эксперт.

Такой подход фактически создает естественное интервальное голодание, когда между последним приемом пищи вечером и завтраком проходит от 12 до 16 часов. Это дает организму время на восстановление и детоксикацию.

Американский завтрак: что не так

Бюттнер критикует типичный американский завтрак. "Людям следует избегать большинства из того, что продается в США как продукты на завтрак, в частности пирожков, хлопьев с сахаром, йогуртов и мюслей", — предостерегает исследователь.

Ученый советует есть только полезные блюда на завтрак Фото: Pixels

Вышеперечисленные продукты, хоть и часто рекламируются как полезные, часто содержат чрезмерное количество сахара, искусственных добавок и обработанных веществ, что может приводить к резким скачкам уровня глюкозы в крови, что провоцирует чувство голода.

Альтернативные варианты

Бюттнер предлагает радикально переосмыслить первый прием пищи. Ключевые продукты, которые он рекомендует:

Фасоль — основной источник белка и клетчатки;

Овощи (свежие или тушеные) — богаты витаминами и антиоксидантами;

Рис — сложные углеводы;

Фрукты — источник микроэлементов и глюкозы;

Мисо — традиционный японский суп;

Овес — цельнозерновая крупа с высоким содержанием клетчатки.

Личный опыт исследователя

Бюттнер не ограничивается теоретическими рекомендациями — он лично практикует то, что проповедует. "Я часто начинаю свой день с рагу из овощей и фасоли", — делится эксперт.

Его подход базируется не на трендах, а на многовековой практике сообществ, которые достигли рекордной продолжительности жизни: "Призываю всех, кто читает эту статью, попробовать есть тушеное минестроне или рис и бобы на завтрак в течение недели и посмотреть, как вы будете себя чувствовать".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, разбит один из главных мифов о вреде кофе.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.