Многие в это верили: разбит один из главных мифов о вреде кофе

Предположение о том, что кофе вызывает обезвоживание организма, часто можно встретить на просторах социальных сетей. Однако прямая связь между кофеином и усилением мочегонного эффекта не была доказана учеными в последние несколько десятков лет, несмотря на все исследования.

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Об этом говорит автор канала "Клятий раціоналіст" Артем Албул, известный тем, что развеивает мифы и несет науку в массы.

Обезвоживание организма вследствие употребления кофе он назвал одним из сотен фактов, о которых любят писать и рассказывать. В свою очередь научные исследования не поддерживают эту теорию

"Для начала стоит понимать, что мочегонный эффект есть у любого вещества, которое повышает выработку мочи и частоту мочеиспускания. Даже большое количество обычной воды имеет мочегонный эффект, поскольку мочеиспускание увеличивается. Но при этом сама по себе обычная питьевая вода – хороший гидрататор. Соответственно, обезвоживания не происходит", — аргументирует Албул.

Артем Албул развенчивает мифы о вреде кофе

Он подчеркивает, что важно провести четкую линию разделения между мочегонным эффектом и обезвоживанием, поскольку не каждая жидкость, которая приводит к увеличению количества мочи, является при этом фактором обезвоживания.

Вода, как уже говорилось, таковой не является сама по себе. Но если в нее добавить соль, этот баланс смещается. То же касается алкоголя, который содержит вещества, ухудшающие всасывание воды.

"Кофеин сам по себе обладает мочегонным эффектом. Но важно понимать, что он незначительный. Если говорить о кофе, то тут все меняет тот факт, что даже самое крепкое эспрессо на 98-99% состоит из воды. Поэтому когда вы пьете кофе, вы употребляете больший процент воды. И тот мочегонный эффект кофеина по сути нивелируется водой, которая присутствует в кофейном напитке", – объясняет автор.

По его словам, еще в начале ХХ века проводились научные исследования, и уже тогда выяснилось, что, несмотря на то, что кофеин имеет определенный мочегонный эффект, он может наблюдаться у человека, который не пьет кофе или до недавнего времени не пробовал его.

"Когда такой человек употребляет нормальную большую дозу кофеина, не одну чашечку кофе, а больше, а 300 мл, ученые фиксируют мочегонный эффект. Но если человек регулярно пьет кофе, то уже за 4-5 дней любой мочегонный эффект кофеина исчезает, и развивается толерантность к нему", — акцентирует Артем.

Фото: Freepik

Сама мысль о том, что у кофе есть эффект обезвоживания, никогда не имела под собой никакого научного обоснования.

Однако Албул отметил и тот факт, что стоит учитывать и индивидуальные реакции организма на прием кофе, сопутствующие заболевания, а также отсутствие дополнительных "добавок" к нему в виде энергетиков, сахара и других продуктов, способных увеличить уровень выработки мочи. Чистый кофе же не заставит бегать человека в туалет каждые пять минут.

"Кофеин и обезвоживание – не то, что должно вас пугать", — подчеркнул автор канала.

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