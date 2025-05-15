62-летняя "вечно молодая" женщина раскрыла секреты своего питания: почему она не пьет кофе

Эми стала звездой социальных сетей благодаря своей внешности. Подписчики поражены ее свежим видом и попросили поделиться секретом красоты. В видео она рассказала о своем "антивозрастном" питании, которого придерживается уже много лет. Судя по ее виду, это действительно работает.

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Эми призналась на своей странице в TikTok, что уже давно полностью исключила из своего рациона продукты, которые, по ее мнению, негативно влияют на организм.

Среди основных табу — глютен, белый рис, рафинированный сахар, алкоголь, газированные напитки и даже кофе. Последний она прекратила употреблять после того, как заметила выпадение волос и ухудшение состояния кожи. Вместо кофе Эми начала пить зеленый чай или матчу, богатую антиоксидантами.

Секреты молодости после 60 лет

Утро женщины начинается с завтрака, обязательным компонентом которого являются здоровые жиры. Например, тосты с авокадо и гималайской солью. Она отмечает, что овощи должны быть в каждом приеме пищи. На обед женщина обычно выбирает курятину как источник белка, что способствует поддержанию мышечной массы и здоровью кожи.

В другом ролике блогерша поделилась любимыми перекусами. Она предпочитает греческий йогурт, который богат пробиотиками и полезен для пищеварения. Среди "омолаживающих" фруктов она назвала клубнику, апельсины, папайю и яблоки сорта "Гала". Также в ее рационе регулярно присутствуют семена подсолнечника и грецкие орехи — источники витаминов, минералов и полезных жиров.

Питание влияет на процесс старения организма Фото: Freepik

По словам Эми, именно такой образ жизни позволяет ей чувствовать себя энергично, выглядеть моложе своего реального возраста и поддерживать здоровье без дорогих процедур.

Напомним, ранее Фокус сообщал о 41-летней Нине Манро из Австралии, которая решила ежедневно выпивать по четыре литра воды, надеясь таким образом быстрее восстановить силы. Однако ее эксперимент завершился неожиданно — женщина оказалась на больничной койке.

Между тем 65-летний Сокусекисай Ояма из Японии уже более 30 лет не представляет своего дня без лапши быстрого приготовления. По его словам, страсть к этому блюду появилась еще во время студенческих лет, когда он учился на инженера в Токийском университете Гунма. С тех пор рамен стал неизменной частью его ежедневного меню.

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