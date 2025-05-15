62-річна "вічно молода" жінка розкрила секрети свого харчування: чому вона не п'є кави

Емі стала зіркою соціальних мереж завдяки своїй зовнішності. Підписники вражені її свіжим виглядом і попрохали поділитися секретом краси. У відео вона розповіла про своє "антивікове" харчування, якого дотримується вже багато років. Судячи з її вигляду, це справді працює.

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Емі зізналася на своїй сторінці у TikTok, що вже давно повністю виключила зі свого раціону продукти, які, на її думку, негативно впливають на організм.

Серед основних табу — глютен, білий рис, рафінований цукор, алкоголь, газовані напої та навіть кава. Останню вона припинила вживати після того, як помітила випадіння волосся та погіршення стану шкіри. Замість кави Емі почала пити зелений чай або матчу, багату на антиоксиданти.

Секрети молодості після 60 років

Ранок жінки починається зі сніданку, обов’язковим компонентом якого є здорові жири. Наприклад, тости з авокадо та гімалайською сіллю. Вона наголошує, що овочі мають бути в кожному прийомі їжі. На обід жінка зазвичай обирає курятину як джерело білка, що сприяє підтримці м’язової маси та здоров’ю шкіри.

В іншому ролику блогерка поділилася улюбленими перекусами. Вона надає перевагу грецькому йогурту, який багатий на пробіотики та корисний для травлення. Серед "омолоджувальних" фруктів вона назвала полуницю, апельсини, папаю та яблука сорту "Гала". Також у її раціоні регулярно присутні насіння соняшника та волоські горіхи — джерела вітамінів, мінералів та корисних жирів.

Харчування впливає на процес старіння організму Фото: Freepik

За словами Емі, саме такий спосіб життя дозволяє їй почуватися енергійно, мати молодший за свій реальний вік вигляд та підтримувати здоров’я без дорогих процедур.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про 41-річну Ніну Манро з Австралії, яка вирішила щодня випивати по чотири літри води, сподіваючись таким чином швидше відновити сили. Однак її експеримент завершився несподівано — жінка опинилася на лікарняному ліжку.

Тим часом 65-річний Сокусекісай Ояма з Японії вже понад 30 років не уявляє свого дня без локшини швидкого приготування. За його словами, пристрасть до цієї страви з’явилася ще під час студентських років, коли він навчався на інженера в Токійському університеті Гунма. Відтоді рамен став незмінною частиною його щоденного меню.

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