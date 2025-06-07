Багато хто в це вірив: розбито один із головних міфів про шкоду кави

Припущення про те, що кава спричиняє зневоднення організму, часто можна зустріти на просторах соціальних мереж. Однак прямий зв'язок між кофеїном і посиленням сечогінного ефекту не був доведений вченими в останні кілька десятків років, незважаючи на всі дослідження.

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Про це говорить автор каналу "Клятий раціоналіст" Артем Албул, відомий тим, що розвіює міфи і несе науку в маси.

Зневоднення організму внаслідок вживання кави він назвав одним із сотень фактів, про які люблять писати й розповідати. Натомість наукові дослідження не підтримують цю теорію

"Для початку варто розуміти, що сечогінний ефект має будь-яка речовина, яка підвищує вироблення сечі та частоту сечовипускання. Навіть велика кількість звичайної води має сечогінний ефект, оскільки сечовипускання збільшується. Але при цьому сама по собі звичайна питна вода — гарний гідрататор. Відповідно, зневоднення не відбувається", — аргументує Албул.

Артем Албул розвінчує міфи про шкоду кави

Він наголошує, що важливо провести чітку лінію розмежування між сечогінним ефектом і зневодненням, оскільки не кожна рідина, яка призводить до збільшення кількості сечі, є при цьому фактором зневоднення.

Вода, як уже говорилося, такою не є сама по собі. Але якщо в неї додати сіль, цей баланс зміщується. Те саме стосується алкоголю, який містить речовини, що погіршують всмоктування води.

"Кофеїн сам по собі має сечогінний ефект. Але важливо розуміти, що він незначний. Якщо говорити про каву, то тут усе змінює той факт, що навіть найміцніше еспресо на 98-99% складається з води. Тому коли ви п'єте каву, ви вживаєте більший відсоток води. І той сечогінний ефект кофеїну по суті нівелюється водою, яка присутня в кавовому напої", — пояснює автор.

За його словами, ще на початку ХХ століття проводилися наукові дослідження, і вже тоді з'ясувалося, що, незважаючи на те, що кофеїн має певний сечогінний ефект, він може спостерігатися в людини, яка не п'є кави або донедавна не куштувала її.

"Коли така людина вживає нормальну велику дозу кофеїну, не одну чашечку кави, а більше, а 300 мл, науковці фіксують сечогінний ефект. Але якщо людина регулярно п'є каву, то вже за 4-5 днів будь-який сечогінний ефект кофеїну зникає, і розвивається толерантність до нього", — акцентує Артем.

Фото: Freepik

Сама думка про те, що у кави є ефект зневоднення, ніколи не мала під собою жодного наукового обґрунтування.

Однак Албул наголосив і на тому факті, що варто враховувати й індивідуальні реакції організму на вживання кави, супутні захворювання, а також відсутність додаткових "добавок" до неї у вигляді енергетиків, цукру та інших продуктів, здатних збільшити рівень продукування сечі. Чиста кава ж не змусить бігати людину в туалет кожні п'ять хвилин.

"Кофеїн і зневоднення — не те, що має вас лякати", — наголосив автор каналу.

Раніше Фокус писав, що:

Ми також повідомляли, що в південнокорейському кафе можна випити кави з "присмаком диктатури".

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.