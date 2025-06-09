"В одно время с курами": врач рассказала, когда ложатся спать самые здоровые люди

Сомнолог Ирина Пидчеха рассказала, когда лучше засыпать, чтобы в течение дня чувствовать себя бодрее и здоровее. Эксперт утверждает, что среди долгожителей, по ее собственным наблюдениям, гораздо больше именно "жаворонков".

Related video

Врач снялась в новом выпуске на YouTube-канале LUKI.

"Я много лет работала в районной больнице в телепатическом отделении. Работала с людьми, которые живут преимущественно в сельской местности… Это абсолютно исключительно мои наблюдения — я статистики не смотрела. Но среди людей, которые реально идут спать в одно время с курами, больше долгожителей, они имеют меньше проблем со здоровьем, весом. То есть они больше придерживаются естественного цикла сна… Это лично мое наблюдение. Возможно, когда-нибудь напишу об этом научную работу, у меня есть такое в планах", — поделилась врач.

На выходных не выспишься

Кроме того, эксперт развеяла миф, что люди, которые не высыпаются в будни, могут наверстать это на выходных.

"Это большой миф. Так же, если бы человек был голодным на неделе, а потом наедался на выходные. Ежедневно нашему организму нужна определенная доза калорий. И каждый день нужна определенная доза сна. Пациенту рекомендую не разделять будние дни и выходные, потому что организму все равно — сегодня воскресенье или понедельник", — отмечает сомнолог.

Ирина утверждает, что взрослому человеку нужно от шести до восьми часов сна в сутки Фото: YouTube

Сколько часов нужно спать

Чтобы выспаться, взрослому человеку нужно от шести до восьми часов в сутки, говорит Пидчеха. График может отличаться в зависимости от вашей ежедневной загруженности, времени года и даже погоды.

Напомним, ранее Фокус писал о:

8 напитков, которые помогут быстро заснуть и лучше выспаться.

Врач Ирина Нездюр рассказала, что причиной избыточного веса может быть алкоголь. Она вспомнила о случае со своей пациенткой, которая выпивала две бутылки сухого вина в день.

В другом выпуске LUKI кассир одной из украинских торговых сетей Виктор Рыбачок предупредил покупателей о новой схеме "профессиональных нищих", которые придумали способ незаконного обогащения.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.