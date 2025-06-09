"В один час з курми": лікарка розказала, коли лягають спати найздоровіші люди

Сомнологиня Ірина Підчеха розповіла, о котрій годині краще засинати, аби протягом дня почуватися бадьорішим і здоровішим. Жінка стверджує, що серед довгожителів, за її власними спостереженнями, набагато більше саме «жайворонків».

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"Я багато років працювала в районній лікарні у телепатичному відділені. Працювала з людьми, які живуть переважно у сільській місцевості… Це абсолютно виключно мої спостереження — я статистики не дивилась. Але серед людей, які реально йдуть спати в один час з курми, більше довгожителів, вони мають менше проблем зі здоров’ям, вагою. Тобто вони більше дотримуються природного циклу сну… Це особисто моє спостереження. Можливо, колись напишу про це наукову роботу, маю таке в планах", — поділилась лікарка.

На вихідних не виспишся

Крім того, експертка розвіяла міф, що люди, які не висипаються у будні, можуть надолужити це на вихідних.

"Це великий міф. Так само, якби людина була голодною на тижні, а потім наїдалася на вихідні. Щодня нашому організмові потрібна певна доза калорій. І кожен день потрібна певна доза сну. Пацієнтові рекомендую не розділяти будні дні та вихідні, бо організмові все одно — сьогодні неділя чи понеділок", — зауважує сомнологиня.

Ірина стверджує, що дорослій людині потрібно від шести до восьми годин сну на добу Фото: YouTube

Скільки годин потрібно спати

Щоб виспатися, дорослій людині потрібно від шести до восьми годин на добу, каже Підчеха. Графік може відрізнятися залежно від вашої щоденної завантаженості, пори року та навіть погоди.

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