"Майже нічого не їм, а вагу набираю": лікарка УЗД розказала, в чому причина

Лікарка Ірина Нездюр розповіла, що причиною надлишкової ваги може бути алкоголь. Вона згадала про випадок зі своєю пацієнткою, яка випивала дві пляшки сухого вина в день.

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Експертка знялась в новому випуску шоу на YouTube-каналі LUKI.

"До мене з Монако приїхала дівчина на УЗД. Така у тілі. Каже до мене: "Я не можу схуднути. Стараюся-стараюся, майже нічого не їм, але не можу схуднути. У мене там у щитовидці, напевно, повний капець. Запитала, чи вона перевірялась? Ні. А з чого ви взяли, що капець? Розповідає: "Ну, я ж нічого не їм, там сирок, трошки хамона". Думаю, звучить, як закуска. "Алкоголь вживаєте", — питаю. "Так, з алкоголем у мене проблеми. Випиваю дві пляшки сухого вина вдень", — відповідає. Це дуже багато. По-перше, калорійно. По-друге, подивились печінку, а там вже такі зміни серйозні, тобто я її відправила уже до спеціаліста", — розповідає лікарка.

За її словами, алкоголь може впливати на масу тіла, навіть якщо пацієнт не переїдає. Ірина Нездюр також попросила глядачів хоча б раз у рік перевіряти свій організм та здавати аналізи: "Щоб спати спокійно, і не шукати в інтернеті симптоми раку кожен раз, як стрельне в боці".

Коментарі глядачів

"Пацієнтко з Монако! Якщо ти це читаєш — я тебе підтримую і не засуджую. Теж, якби у Середземномор’ї жила, пила б із задоволенням", — написала у коментарях одна з глядачок.

Коментарі глядачів на YouTube Фото: YouTube

"У мене видалена щитоподібна залоза і сімейна лікарка цього не помітила. Ендокринолог теж, зробивши УЗД, констатувала, що нова не виросла", — поділилась своєю історією інша жінка.

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