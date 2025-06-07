"Почти ничего не ем, а вес набираю": врач УЗИ рассказала, в чем причина

Врач Ирина Нездюр рассказала, что причиной избыточного веса может быть алкоголь. Она вспомнила о случае со своей пациенткой, которая выпивала две бутылки сухого вина в день.

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"Ко мне из Монако приехала девушка на УЗИ. Такая в теле. Говорит ко мне: "Я не могу похудеть. Стараюсь-стараюсь, почти ничего не ем, но не могу похудеть. У меня там в щитовидке, наверное, полный капец. Спросила, проверялась ли она? Нет. А с чего вы взяли, что капец? Рассказывает: "Ну, я же ничего не ем, там сырок, немножко хамона". Думаю, звучит, как закуска. "Алкоголь употребляете", — спрашиваю. "Да, с алкоголем у меня проблемы. Выпиваю две бутылки сухого вина днем", — отвечает. Это очень много. Во-первых, калорийно. Во-вторых, посмотрели печень, а там уже такие изменения серьезные, то есть я ее отправила уже к специалисту", — рассказывает врач.

По ее словам, алкоголь может влиять на массу тела, даже если пациент не переедает. Ирина Нездюр также попросила зрителей хотя бы раз в год проверять свой организм и сдавать анализы: "Чтобы спать спокойно, и не искать в интернете симптомы рака каждый раз, как стрельнет в боку".

Комментарии зрителей

"Пациентка из Монако! Если ты это читаешь — я тебя поддерживаю и не осуждаю. Тоже, если бы в Средиземноморье жила, пила бы с удовольствием", — написала в комментариях одна из зрительниц.

Комментарии зрителей на YouTube Фото: YouTube

"У меня удалена щитовидная железа и семейный врач этого не заметила. Эндокринолог тоже, сделав УЗИ, констатировала, что новая не выросла", — поделилась своей историей другая женщина.

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