6 продуктів, які їдять вранці найздоровіші люди: чим снідає вчений з питань довголіття

Дослідник довголіття Ден Бюттнер, який вивчає спільноти довгожителів, запевняє, що секрет здорового старіння може ховатися у нашому меню на сніданок.

Related video

Вчений, який придумав термін блакитні зони, виявив дивовижну закономірність. У таких місцях як Окінава в Японії та Сардинія в Італії люди не просто живуть довше — вони здоровіші, і ключ до цього може ховатися в їхньому харчуванні в першій половині дня.

Правильний сніданок

"У нас є приказка: "Снідай, як король, обідай, як принц, а вечеряй, як бідняк'", — пояснює Бюттнер в інтерв'ю Make It.

Цікаво, що ця давня мудрість, як виявляється, має наукове підґрунтя.

Наукові розвідки Бюттнера показали, що мешканці "блакитних зон" дотримуються іншого ритму харчування. "У блакитних зонах люди з'їдають найбільше їжі на сніданок, а потім їдять менші порції протягом дня, часто рано вечеряють, а потім не їдять до сніданку наступного дня", — розповідає експерт.

Такий підхід фактично створює природне інтервальне голодування, коли між останнім прийомом їжі ввечері та сніданком проходить від 12 до 16 годин. Це дає організму час на відновлення та детоксикацію.

Американський сніданок: що не так

Бюттнер критикує типовий американський сніданок. "Людям слід уникати більшості з того, що продається в США як продукти на сніданок, зокрема пиріжків, пластівців з цукром, йогуртів та мюслів", — застерігає дослідник.

Вчений радить їсти лише корисні страви на сніданок Фото: Pixels

Перераховані вище продукти, хоч і часто рекламуються як корисні, часто містять надмірну кількість цукру, штучних добавок та оброблених речовин, що може призводити до різких стрибків рівня глюкози в крові, що провокує відчуття голоду.

Альтернативні варіанти

Бюттнер пропонує радикально переосмислити перший прийом їжі. Ключові продукти, які він рекомендує:

Квасоля — основне джерело білка та клітковини;

Овочі (свіжі або тушковані) — багаті на вітаміни та антиоксиданти;

Рис — складні вуглеводи;

Фрукти — джерело мікроелементів та глюкози;

Місо — традиційний японський суп;

Овес — цільнозернова крупа з високим вмістом клітковини.

Особистий досвід дослідника

Бюттнер не обмежується теоретичними рекомендаціями — він особисто практикує те, що проповідує. "Я часто починаю свій день з рагу з овочів і квасолі", — ділиться експерт.

Його підхід базується не на трендах, а на багатовіковій практиці спільнот, які досягли рекордної тривалості життя: "Закликаю всіх, хто читає цю статтю, спробувати їсти тушкований мінестроне або рис і боби на сніданок протягом тижня і подивитися, як ви себе почуватимете".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, розбито один із головних міфів про шкоду кави.

Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.