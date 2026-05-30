RU
RU
Розділи
Матеріали

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

Секрет краси від Ксенії Мішиної: ідея простого сніданку від акторки (фото)

Ксенія Мішина розкрила секрет своєї краси
Акторка Ксенія Мішина | Фото: Instagram

Українська акторка Ксенія Мішина поділилася з шанувальниками секретом своєї ідеальної форми, показавши свій ранковий раціон. Зірка довела, що підтримувати фігуру можна без дорогих делікатесів та складних кулінарних шедеврів, обираючи прості й доступні продукти.

Акторка опублікувала світлину сніданку з лаконічним підписом: "Мій український сніданок". Головна ставка в її меню зроблена на ідеальний баланс білків, корисних жирів та клітковини.

Основа зіркового сніданку:

  • Вівсяний млинець із додаванням яєчного білка (складні вуглеводи та протеїн);
  • Тунець у власному соку (чистий білок);
  • Соус тахіні (джерело корисних рослинних жирів);
  • Свіжі овочі та зелень (помідори чері й огірки для насичення вітамінами).
що приготувати на сніданок
Сніданок акторки Ксенії Мішиної
Фото: Instagram

Таке поєднання нутрієнтів готується за лічені хвилини, проте забезпечує організм енергією на тривалий час і допомагає уникнути зайвих перекусів протягом дня.

Ксенія Мішина вкотре підтвердила своє головне правило харчування — обирати максимально зрозумілу, цільну їжу та не ускладнювати раціон. Зокрема, акторка показала свою фігуру, яку їй вдається підтримувати завдяки здоровому харчуванню.

Відео дня
відверті фото ксенії мішиної
Ксенія Мішина показала свою фігуру
Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

  • Один і той самий сніданок Кейт Міддлтон їсть щодня, щоб залишатися у формі. Експерти з охорони здоров'я пояснили, як це може допомогти їй залишатися стрункою та здоровою.
  • Відома американська акторка в 50 має вигляд на 25: вона їсть секретний сніданок.

Крім того, жінка протягом року їла на сніданок лише одну страву і це змінило її життя. За її словами, цей варіант не потребує підготовки, смакує добре та ідеально вписується в гарячий робочий графік.