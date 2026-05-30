Секрет краси від Ксенії Мішиної: ідея простого сніданку від акторки (фото)

Українська акторка Ксенія Мішина поділилася з шанувальниками секретом своєї ідеальної форми, показавши свій ранковий раціон. Зірка довела, що підтримувати фігуру можна без дорогих делікатесів та складних кулінарних шедеврів, обираючи прості й доступні продукти.

Акторка опублікувала світлину сніданку з лаконічним підписом: "Мій український сніданок". Головна ставка в її меню зроблена на ідеальний баланс білків, корисних жирів та клітковини.

Основа зіркового сніданку:

Вівсяний млинець із додаванням яєчного білка (складні вуглеводи та протеїн);

Тунець у власному соку (чистий білок);

Соус тахіні (джерело корисних рослинних жирів);

Свіжі овочі та зелень (помідори чері й огірки для насичення вітамінами).

Сніданок акторки Ксенії Мішиної Фото: Instagram

Таке поєднання нутрієнтів готується за лічені хвилини, проте забезпечує організм енергією на тривалий час і допомагає уникнути зайвих перекусів протягом дня.

Ксенія Мішина вкотре підтвердила своє головне правило харчування — обирати максимально зрозумілу, цільну їжу та не ускладнювати раціон. Зокрема, акторка показала свою фігуру, яку їй вдається підтримувати завдяки здоровому харчуванню.

Ксенія Мішина показала свою фігуру Фото: Instagram

