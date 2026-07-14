RU
RU
Розділи
Матеріали

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

Ксенія Мішина показала, який вигляд мала в 18 років: акторку не впізнати (фото)

Ксенія Мішина показала як виглядала в 18 років
Акторка Ксенія Мішина | Фото: Instagram

Популярна українська акторка Ксенія Мішина здивувала своїх шанувальників, опублікувавши в соцмережах рідкісний архівний знімок зі своєї юності. На фотографії 18-річну майбутню зірку кіно просто не впізнати через тогочасні тренди та зухвалий стиль одягу.

Спілкуючись із підписниками в Instagram (@misha.k.ua), 37-річна Ксенія відгукнулася на прохання показати себе в юні роки та поділилася кадром, який миттєво викликав хвилю обговорень у мережі. На фото майбутня знаменитість позує біля білого автомобіля подруги, спираючись на його дах.

Ксенія Мішина в молодості фото
Ксенія Мішина показала архівне фото, де їй 18 років
Фото: Instagram

Для зйомки вона обрала ультрамодний на той час аутфіт, поєднавши чорну шкіряну куртку з епатажними леопардовими лосинами та ботильйонами на високих підборах. Свій тогочасний образ дівчина доповнила сонцезахисними окулярами та яскравою синьою сумочкою на золотому ланцюжку.

"Може здаватися, що тут я займаюся непристойними речами, але точно ні. Не пам’ятаю, про що тут мова, але це була машина подружки", — з гумором прокоментувала свій архівний лук Ксенія.

Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, українська актриса та гумористка Ірина Сопонару вперше розповіла про причини свого виходу зі "Студії Квартал 95", який відбувся у грудні 2025 року. Знаменитість запевнила, що рішення далося без скандалів, а головними чинниками стали професійне вигорання та прагнення змінити творчий вектор.