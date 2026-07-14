Ксенія Мішина показала, який вигляд мала в 18 років: акторку не впізнати (фото)

Популярна українська акторка Ксенія Мішина здивувала своїх шанувальників, опублікувавши в соцмережах рідкісний архівний знімок зі своєї юності. На фотографії 18-річну майбутню зірку кіно просто не впізнати через тогочасні тренди та зухвалий стиль одягу.

Спілкуючись із підписниками в Instagram (@misha.k.ua), 37-річна Ксенія відгукнулася на прохання показати себе в юні роки та поділилася кадром, який миттєво викликав хвилю обговорень у мережі. На фото майбутня знаменитість позує біля білого автомобіля подруги, спираючись на його дах.

Ксенія Мішина показала архівне фото, де їй 18 років Фото: Instagram

Для зйомки вона обрала ультрамодний на той час аутфіт, поєднавши чорну шкіряну куртку з епатажними леопардовими лосинами та ботильйонами на високих підборах. Свій тогочасний образ дівчина доповнила сонцезахисними окулярами та яскравою синьою сумочкою на золотому ланцюжку.

"Може здаватися, що тут я займаюся непристойними речами, але точно ні. Не пам’ятаю, про що тут мова, але це була машина подружки", — з гумором прокоментувала свій архівний лук Ксенія.

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